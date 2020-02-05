المؤتمرنت -

مناقشة آلية التنسيق بين الخارجية ومكاتب أممية باليمن

ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم مع المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بصنعاء ليز غراندي، آلية التنسيق بين الوزارة ومكاتب منظمات وبرامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة لدى بلادنا وسبل تعزيزها.



وأشاد وزير الخارجية، بالدور الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة للمساهمة في التخفيف من الكارثة الإنسانية التي أوجدها تحالف العدوان.



وأشار إلى أن تخفيف المعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني لا يقتصر على تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية الآنية، فطالما استمر العدوان والحصار ستتفاقم الأوضاع الإنسانية نحو الأسوأ .



وتطرق الوزير شرف إلى ملاحظات الوزارة بشأن الجسر الطبي الجوي والذي بدأ بإعداد قليلة جدا مقارنة بالأعداد الكبيرة التي بحاجة إلى العناية الطبية العاجلة وتعذر سفرها إلى الخارج جراء إغلاق مطار صنعاء الدولي.



من جانبها أشادت غراندي، بتعاون وزارة الخارجية لتسهيل عمل المنظمات الدولية .. معبرة عن أملها في المزيد من التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتسهيل عمل المنظمات في تقديم العون والمساعدة بالشكل المطلوب .





