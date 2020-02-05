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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الضبياني

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ عبدالله الضبياني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد القيادي المؤتمري الشيخ محسن عبدالله الضبياني، واخيه الدكتور محمد عبدالله الضبياني، وآل الضبياني عامة، بمديرية سنحان وبني بهلول محافظة صنعاء، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة والحزن في هذا المصاب الجلل وذلك باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام..



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

