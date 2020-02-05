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المؤتمر نت - استهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات صنعاء، صعدة والجوف ومأرب بـ22 غارة إجرامية.

العدوان يقصف صنعاء وصعدة والجوف ومأرب بـ22 غارة

المؤتمرنت -
العدوان يقصف صنعاء وصعدة والجوف ومأرب بـ22 غارة
استهدف طيران العدوان السعودي اليوم محافظات صنعاء، صعدة والجوف ومأرب بـ22 غارة إجرامية خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان شن غارتين على مديرية نهم شرق صنعاء.

وأشار المصدر إلى ان طيران العدوان شن 5 غارات على مديرية المتون بالجوف وغارتين على مفرق الجوف بمديرية مجزر بمأرب.

وذكر المصدر أن الطيران المعادي عاود استهداف مديرية باقم بغارتين، وغارة على مديرية الظاهر الحدودية، كما شن 10 غارات على منطقة الصوح قبالة نجران.

ولفت المصدر إلى أن مناطق وقرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي تضررت منه منازل ومزارع المواطنين.








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