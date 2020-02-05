المؤتمرنت -

وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط بصنعاء

نفذ موظفو شركة النفط اليمنية، بمشاركة عدد من القطاعات الخدمية، ومنظمات المجتمع المدني اليوم وقفة إحتجاجية حاشدة أمام مكتب الامم المتحدة في صنعاء.



وتأتي الوقفة الاحتجاجية إمتداداً للاعتصام المفتوح، الذي ينفذه موظفو شركة النفط اليمنية ونقاباتها وهيئاتها أمام مكتب الامم المتحدة منذ 300 يوم للمطالبة بإطلاق السفن النفطية المحتجزة ، وتحييد منشئات ومرافق الشركة من الاستهداف.



ورفع المشاركون في الوقفة شعارات، منددة بتعمد العدوان في احتجاز السفن النفطية ومنع دخولها رغم حصولها على تصاريح من قبل الأمم المتحدة



وخلال الوقفة الاحتجاجية التي حضرها وزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس والمدير التنفيذي للشركة الاستاذ ياسر الواحدي ونائب مدير الشركة رامي حناب أوضح وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس ان ما يتم في الواقع من حصار بري وبحري وتوقيف للسفن النفطية يؤكد ان الامم المتحدة لا تؤدي من مهامها وواجباتها في اليمن شيء.



وطالب الوزير دارس الامم المتحدة للقيام بواجباتها وأداء دورها القانوني والانساني بإنصاف دون التحيز لأي طرف من الاطراف.



من جهته ندد نائب مدير شركة النفط فرع صنعاء سيف الجنيدي، بصمت الأمم المتحدة إزاء إنتهاكات دول العدوان واستمرار الجرائم بحق الشعب اليمني ومنها منع دخول المشتقات النفطية إلى البلاد.



وقال الجنيدي أن 300 يوم من الاعتصام المفتوح والاحتجاجات المستمرة امام مكتب الامم المتحدة كافية لتعرية الامم المتحدة وكشف حقيقة إدعائها للإنسانية التي تتلاعب بها في اليمن منذ خمس سنوات.



بدوره أكد مجد أبو ذيبة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن اللجان النقابية ان الامم المتحدة شريك أساسي في معاناة الشعب اليمني ، فتغاضيها وصمتها المخزي شجع تحالف العدوان على الاستمرار في إحتجاز هذه السفن.



وأشار ابو ذيبة الى ان استمرار موظفي شركة النفط اليمنية والنقابات والهيئات التابعة لها في الاعتصام المفتوح ، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية لـمدة 300 يوم متواصلة أمام مكتب الامم المتحدة دليل إستشعارهم للمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن المغلوب على أمره.



من جانبه طالب رئيس جهاز محو الامية وتعليم الكبار أحمد الكبسي الامم المتحدة للقيام بدورها ، الانساني ، والسياسي ، والقانوني تجاه الشعب اليمني ، ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب اليمني منذ خمس سنوات .

وأشار الكبسي إلى ان الشعب اليمني تجرع الكثير من المعاناة بسبب الصمت الاممي المخزي ، والتغاضي المستمر ، عن تصرفات العدوان الاجرامية بحق الشعب اليمني ، ومنها إحتجاز سفن المشتقات النفطية وعرقلة وصولها الى ميناء الحديدة.



وطالب الكبسي الامم المتحدة برفع الحظر الاقتصادي على الشعب اليمني، وإعادة البنك المركزي الى صنعاء ، وصرف مرتبات المواطنين، وتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين.



فيما أكد البيان الصادر عن الوقفة ان الامم المتحدة تقاعست عن أداء دورها، ولم تستجب لمطالب المعتصمين أمام مكتبها منذ 300 يوم.



وأستنكر البيان الصمت الاممي المخزي للأمم المتحدة تجاه ما يقوم به تحالف العدوان من إحتجاز السفن النفطية ، وعرقلة وصولها الى ميناء الحديدة ، رغم حصولها على التصاريح الاممية.



وقال البيان ان الامم المتحدة فقدت مصداقيتها وخيبت آمال الشعب اليمني الذي يترقب دور الامم المتحدة المفقود ويترصد اي اثر ايجابي لها طيلة خمس سنوات فتولدت لديه قناعة أن الامم المتحدة ليست إلا مجرد أداة تخدم العدوان وتراعي مصالح الدول الكبرى ولاوجود للإنسانية في قواميسها.



وطالب البيان الاتحادات العربية، والهيئات الحقوقية الاقليمية والدولية بتحمل مسئوليتهم التاريخية إزاء ما يحدث في اليمن من عدوان ظالم وحصار جائر وإبادة جماعية.



كما طالب البيان بالتحرك نحو إنشاء كيان عالمي جديد يرعى مصالح وحقوق الشعوب بحسب الشرائع السماوية وحق البشرية في العيش بحرية وسلام ، وعدم الوصاية وضمان العيش الكريم للشعوب.





وخلال الوقفة قدمت فقرات شعرية وإنشادية منددة باستمرار صمت الأمم المتحدة وتجاهلها لجرائم العدوان وحصاره على الشعب اليمني.