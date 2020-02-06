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المؤتمر نت - أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة المرتزقة للتسلل إلى مواقع في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة

مصدر عسكري يؤكد رصد تحركات المرتزقة بالحديدة

المؤتمرنت -
مصدر عسكري يؤكد رصد تحركات المرتزقة بالحديدة
أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة المرتزقة للتسلل إلى مواقع في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر عسكري إن المرتزقة حاولوا الالتفاف والتسلل إلى مواقع الجيش واللجان جنوب منطقة الجاح بمديرية التحيتا.

وأكد المصدر إندلاع معارك عنيفة اسفرت عن سقوط عدد من المرتزقة بين قتيل وجريح، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تعزيزات عسكرية كانت في طريقها لإسناد المرتزقة.

وأوضح المصدر أن المرتزقة استهدفوا بالأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية الأحياء السكنية في منطقة الجبلية بذات المديرية.

ولفت المصدر إلى أن كل تحركات الغزاة والمرتزقة في الحديدة مرصودة بدقة.








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