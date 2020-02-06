المؤتمرنت -

العدوان يكثف غاراته الإجرامية على المحافظات

كثف طيران العدوان غاراته على عدد من المحافظات واستشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة واستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن مرتزقة العدوان استهدفوا شارع الـ 50 في مدينة الحديدة بمختلف الأسلحة الرشاشة بشكل مكثف، مبيناً أنه تم إفشال محاولة تقدم لقوى العدوان جنوب منطقة الجاح بمديرية التحيتا.



وفي التحيتا أيضاً استهدفت قوى العدوان بقذائف المدفعية ومختلف الأعيرة الرشاشة منطقة الفازة بشكل مكثف، كما استهدفت بالرشاشات المتوسطة منطقة الجبلية.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان التجسسي حلق في أجواء منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي واستهدفت قوى العدوان جنوب قرية محل الشيخ في المنطقة بعدد من صواريخ الكاتيوشا.



وأكد المصدر استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.



وشن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر وغارتين على مديرية باقم بمحافظة صعدة.



وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن في محافظة الجوف غارتين على منطقة العقبة بمديرية خب والشعف، وثلاث غارات على مديرية المتون وغارتين على مديرية الغيل.



وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان غارة على مديرية مجزر وغارة شمال مفرق الجوف.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية نهم، وعشر غارات على منطقة الصوح قبالة نجران.