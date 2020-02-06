الخميس, 06-فبراير-2020 الساعة: 03:50 م - آخر تحديث: 03:30 م (30: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - حذرت منظمات حقوقية اليوم فرنسا من توريد أسلحة للنظام السعودي يتم استخدامها خلال العدوان على الشعب اليمني

منظمات حقوقية تحذر فرنسا من توريد أسلحة للنظام السعودي

المؤتمرنت -
منظمات حقوقية تحذر فرنسا من توريد أسلحة للنظام السعودي
حذرت منظمات حقوقية اليوم فرنسا من توريد أسلحة للنظام السعودي يتم استخدامها خلال العدوان على الشعب اليمني.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 17 منظمة غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش وأوكسفام فرنسا إن سفينة "بحري ينبع" المحملة بالأسلحة من المقرر أن ترسو في ميناء شيربور على ساحل فرنسا الشمالي غدا كما أنها ستتوقف في ميناءي شيرناس في بريطانيا وجنوى بإيطاليا.

ودعت المنظمات فرنسا لتحديد ما سيتم تحميله على متن السفينة التي يقال "أنها متعاقدة حصريا مع وزارة الدفاع السعودية".

وكانت هذه المنظمات نجحت بمنع السفينة نفسها من الرسو في فرنسا خلال أيار الماضي عندما كانت تستعد لاستلام شحنة أسلحة للنظام السعودي.

ولفتت منظمات حقوق الإنسان إلى أن العدوان الذي يشنه النظام السعودي على اليمن منذ آذار عام 2015 تسبب بمقتل الآلاف معظمهم من المدنيين.

وكانت منظمات حقوقية دولية انتقدت مؤخرا مواصلة دول عديدة بينها فرنسا والولايات المتحدة توريد الأسلحة للتحالف الذي يقوده نظام بني سعود في عدوانه على اليمن مرتكبا مجازر لا تحصى بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء في غاراته اليومية على المناطق الآهلة بالسكان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يتراجع بفعل بيانات أمريكية قوية
عربي ودولي: كورونا.. 60 يوما و30 ألف حالة
فنون ومنوعات: "الحب في زمن كورونا".. زوجان يودعان بعضهما
مجتمع مدني: الحليب الكامل الدسم.. ماذا يفعل بأطفالنا؟
عربي ودولي: مجلس الشيوخ يبرئ ترامب
علوم وتقنية: اكتشاف طريقة لوقف نمو الأورام الخبيثة
فنون ومنوعات: مسدس حرس "رئيس الوزراء" بحمام طائرة
عربي ودولي: حملات تطعيم ضد الحصبة تستهدف 45 مليون طفل
علوم وتقنية: دراسة حديثة: السجائر تطلق "خطرا غير مرئي"
رياضة: مواجهتان عربيتان "ناريتان" في أبطال إفريقيا
رياضة: نتائج قرعة الكونفدرالية الإفريقية
أخبار: غارتان وتحليق مكثف لطيران العدوان على صنعاء
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الضبياني
أخبار: مناقشة آلية التنسيق بين الخارجية والمكاتب الاممية
أخبار: النواب يعيد مشروع قانون ضريبي إلى الحكومة
أخبار: إسقاط طائرة تجسسية للعدوان في الحديدة
أخبار: شهيد برصاص حرس الحدود السعودي بصعدة
اقتصاد: فيروس كورونا يرفع سعر الذهب
عربي ودولي: وفيات كورونا تقترب من 500 في الصين
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة
أخبار: غارتان لطيران العدوان على صنعاء
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ احمد ابو شوارب
مجتمع مدني: 10 أطعمة للحفاظ على الصحة العامة للإنسان
أخبار: 4 غارات لطيران العدوان على الجوف
علوم وتقنية: دراسة تحذر: تناول الدجاج مرتين يسبب الوفاة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020