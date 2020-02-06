المؤتمرنت -

الصحة: اليمن لم يسجل أي حالة اشتباه بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن اليمن لم يسجل حتى الآن أي حالة اشتباه أو حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.



وقالت الوزارة في بيان صادر عن اللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، إن طرق الوقاية من فيروس كورونا هي نفسها المتبعة في الوقاية من الانفلونزا والمتمثلة بتجنب مخالطة المصاب بمسافة تصل إلى أكثر من متر وعدم استخدام الأدوات الشخصية للمريض.



وأوضحت أن من طرق الوقاية عدم العطاس والسعال في اليدين بل باستخدام المناديل أو في الكتف وتكرار غسل اليدين طوال اليوم وتجنب لمس العين أو الأنف أو الفم مباشرة بعد المصافحة أو لمس الأسطح التي تكون ملوثة، بالإضافة إلى تجنب الأماكن المزدحمة كالأسواق أو صالات الأفراح والعزاء إلا للضرورة ومغادرتها سريعاً.



ودعت الوزارة المواطنين العائدين من الصين مؤخراً إلى إبلاغ مكاتب الصحة في المديريات المتواجدين فيها والتعاون مع فرق الاستجابة السريعة التابعة للوزارة وذلك لمتابعة وضعهم الصحي أولاً بأول.



وحسب البيان فإنه في حالة ظهور أعراض حمى وألم في الحلق وسعال وضيق في التنفس خلال 14 يوماً من تاريخ مغادرتهم الصين يجب عليهم الإبلاغ فوراً على رقم غرفة عمليات وزارة الصحة (195) وسيتم تقديم الرعاية الصحية المجانية لهم.



ودعا البيان المواطنين إلى الإبلاغ عن وجود حالة اشتباه على رقم غرفة العمليات بوزارة الصحة أو غرف العمليات بمكاتب الصحة في المحافظات.