المؤتمرنت -

شركة الغاز توزع 183 دينة غاز في أمانة العاصمة

وزعت الشركة اليمنية للغاز اليوم 183 دينة غاز على العقال بأمانة العاصمة لتوزيعها على المواطنين، و22 دينة غاز للمناطق المتداخلة مع مديريات الأمانة.



وأوضح نائب المدير التنفيذي للشركة محمد القديمي أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر 170 قاطرة منها 30 قاطرة لأمانة العاصمة و140 قاطرة لبقية المحافظات .



وطمأن القديمي المواطنين بتوفر كميات من مادة الغاز المنزلي لتغطية الاحتياج.



وأشار إلى أن برنامج توزيع الغاز المستورد خصص لتموين 39 طرمبة سيارات بـأمانة العاصمة بكمية 203 آلاف و129 لتر بالإضافة إلى تموين مصانع ومزارع الدواجن بكمية 18 ألف و501 لتر، وتموين المطاعم بخمس دينات غاز .*سبأنت