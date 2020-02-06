المؤتمرنت -

مؤتمر صعدة يجدد تمسكه بالقضية الفلسطينية ويرفض صفقة القرن

جددت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة تمسكها بالقضية الفلسطينية واستنكرت بشدة ماتسمى صفقة القرن التآمرية على القدس والقضية الفلسطينية، جاء ذلك في بيان ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه:



تابعت قياده فرع المؤتمر الشعبى العام بمحافظة صعدة بمختلف تكويناته التنظيمية الاعلان الذى اعلنه الرئيس الامريكى دونالد ترامب والتى سمييت(بصفقه القرن) وعليه: -



فاننا فى المؤتمر الشعبى العام بمحافظة صعدة ندين ونستنكر ونشجب بشده هذه الصفقه التى تسعى الى تصفية القضية الفلسطينية والوقوف الى جانب الاحتلال الصهيوني الاسرائيلى الغاشم والذى يعتبر انتهاكا صارخا لكل المواثيق والقرارات الدولية٠



ونؤكد فى الوقت نفسه تأيدنا المطلق للبيان الصادر عن الامانة العامه للمؤتمر الشعبى العام الصادر بتاريخ ٢٩ يناير بهذا الخصوص، ووقوفنا الى جانب اخواننا الفلسطينين فى استعادة حقوقهم المسلوبه ودولتهم المستقلة وعاصمتها (القدس الشريف)

والله الموفق



صادر عن فرع المؤتمر الشعبى العام م/صعده

بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٥



