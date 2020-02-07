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المؤتمر نت - بعث الامين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة بوفاة البرلماني المؤتمري الشيخ محمد علي قاسم قواره، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.. جاء فيها

العواضي يعزي بوفاة البرلماني محمد علي قواره

المؤتمرنت -
العواضي يعزي بوفاة البرلماني محمد علي قواره
بعث الامين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة بوفاة البرلماني المؤتمري الشيخ محمد علي قاسم قواره، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.. جاء فيها:

الأخ الشيخ/ أحمد محمد علي قاسم قواره
الأخ الدكتور/ إبراهيم محمد علي قواره
الأخ العميد/ صادق محمد علي قواره

وكافة آل قواره بمديرية المفتاح محافظة حجة

ببالغ الأسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل الشيخ محمد علي قاسم قواره عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن، حيث كان -رحمه الله- شخصية برلمانية وإجتماعية تقوم بدور فاعل في خدمة الناس والإهتمام بقضاياهم وقدرة على حلّ القضايا الشائكة بينهم.

لقد خسر الوطن واحداً من أبنائه الأوفياء المخلصين الذين، بذلوا حياتهم في بنائه وتنميته وتطوره وازدهاره، كما خسر المؤتمر الشعبي العام، أحد قياداته الأوفياء الثابتين على مبادئهم وقيمهم الأصيلة.

إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآلامكم في فقدان والدكم، نعبِّر عن صادق التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جناته.. وأن يلهمكم جميعاً الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون،،

أخوكم / ياســــر أحمد سالم العـــواضي
الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام








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