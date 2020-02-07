المؤتمرنت -

وفاة الطبيب الذي اكتشف فيروس كورونا

أعلنت وسائل إعلام صينية، فجر الجمعة، وفاة الطبيب الذي حذر السلطات في بلاده من مغبة انتشار فيروس كورنا القاتل قبل تفشيه في الأسابيع الأخيرة.



ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنيغ بوست" عن المستشفى المركزي في مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورنا تأكيده وفاة طبيب العيون، لي وين ليانغ متأثرا بإصابته بالفيروس نفسه.



وسادت في وسائل الإعلام الصينية حالة من التضارب بشأن مصير الطبين بين من أكد وفاته قبل ساعات ومن قال إنه لا يزال في حالة خطيرة.



وكتب المستشفى المركزي في وقت سابق في حسابه الرسمي على موقع التدوين الصيني الصغير "سينا ويبو" الشبيه بتويتر " في المعركة ضد وباء فيروس كورونا، أصيب طبيب العيون في المستشفى لي وين ليانغ".



وأضاف "أنه في حالة خطيرة للغاية ونحن نبذل ما في وسعنا لإنقاذ حياته".



