الجمعة, 07-فبراير-2020 الساعة: 04:08 ص - آخر تحديث: 03:07 ص (07: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - استحوذ فيروس "كورونا" على عنواين الأخبار في جميع أنحاء العالم منذ بداية العام الجديد، حيث انتشر المرض الفتاك بسرعة على مستوى المعمورة

حقائق قد لا تعرفها عن فيروس "كورونا" القاتل

المؤتمرنت -
حقائق قد لا تعرفها عن فيروس "كورونا" القاتل
استحوذ فيروس "كورونا" على عنواين الأخبار في جميع أنحاء العالم منذ بداية العام الجديد، حيث انتشر المرض الفتاك بسرعة على مستوى المعمورة.

ويعمل مسؤولو الصحة حول العالم، على منع حدوث تضخم في عدد الإصابات بالفيروس، لكنهم في الوقت نفسه، غير قادرين على اكتساب فهم كامل للفيروس.

- ما الذي نعرفه عن فيروس "كورونا"؟

عُرفت العدوى التي نشأت في مدينة ووهان الصينية، في أواخر العام الماضي، باسم فيروس "كورونا الجديد"، ما يعني أن الفيروس جديد تماما لكنه ينتمي إلى سلالة "كورونا".

وأطلق الباحثون اسم 2019-nCoV على السلالة الجديدة من فيروس "كورونا"، لكنهم ما يزالون لا يعرفون سوى القليل عنه، حيث أنه على سبيل المثال، ما تزال نقطة انطلاقه موضوع نقاش حتى الآن.

واتفق الباحثون على أن الفيروس جاء من مدينة ووهان الصينية، حيث سجلت السلطات معظم حالات الإصابة، ما مجموعه نحو 16678.

ويشير الباحثون إلى أنه نشأ عن أنواع من الخفافيش، إلا أنهم لم يؤكدوا ذلك بعد.

وتختلف معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في الصين، تبعا للمنطقة التي وقعت فيها الإصابات، حيث تقدر السلطات معدل الوفيات بنسبة 2% بشكل عام، ولكن في هوبي، يصل إلى 4.9%، لكن أرقام الوفيات الإجمالية من المحتمل أن تظهر في وقت لاحق بعد انتهاء أزمة تفشي الفيروس.

وأكد الخبراء أن الفيروس يمكن أن ينتشر عن طريق الهواء الجوي، ما يعني أن الناس يمكنهم الإصابة بالعدوى عن طريق عطس أو سعال الشخص المصاب، ويمكن أن ينتشر أيضا عبر الأسطح الملوثة مثل مقابض الأبواب.

ولدى عدوى فيروس "كورونا" مجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وصعوبة التنفس، وقال الخبراء إنه ينتقل بسهولة أكثر من فيروس السارس، وتمتد فترة الحضانة إلى 14 يوما. وقد يكون الناس قادرين على إصابة الآخرين قبل ظهور الأعراض.

ولاحظ الباحثون أن الفيروس انتشر ببطء خارج الصين، لذلك فإن بعض العلماء يتصورون أنه قد يتطلب اتصالا وثيقا لينتشر.

وخلال تفشي الفيروس في جميع أنحاء العالم، انتشر ارتداء الأقنعة الطبية كإجراء وقائي، لكن في الحقيقة ليست كلها فعالا، حيث توفر الأقنعة الجراحية التي يستخدمها الأطباء حماية محدودة من الجسيمات الصغيرة.

وفي الواقع، فإن الأقنعة مفيدة فقط عند ارتدائها من قبل المرضى لأن هذا الإجراء يمنع الفيروس من الانتشار أكثر عن طريق السعال والعطس.

وبالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في استخدام الأقنعة لحماية أنفسهم من العدوى، يجب عليهم استخدام أقنعة n95 التي يوصي بها الخبراء.

وتمكن العلماء الصينيون من التعرف على التسلسل الجيني لفيروس "كورونا" الجديد وقاموا بمشاركته مع المجتمع العلمي، كما طور العلماء في أستراليا نسخة صناعية من الفيروس في المختبر، وهي خطوة هامة نحو إنشاء لقاح مضاد له.

ويتوقع منتجو الأدوية حول العالم بدء اختبار اللقاحات التجريبية، التي توصل إليها العلماء حتى الآن، على البشر في غضون ثلاثة أشهر تقريبا.

المصدر: إكسبرس








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يودع كأس الملك في الوقت القاتل
علوم وتقنية: تحذير جديد حول تطبيقات خطيرة على أندرويد
عربي ودولي: وفاة الطبيب الذي اكتشف فيروس كورونا
رياضة: خسارة مذلة تخرج ريال مدريد من كأس إسبانيا
عربي ودولي: الطبيب الذي اكتشف كورونا.. يحتضر
ثقافة: اتحاد الأدباء ينعي الشاعر البريهي
أخبار: إفشال محاولة تقدم للمرتزقة بالربوعة في عسير
علوم وتقنية: اكتشاف "خلل أمني خطير" في "واتس آب"!
اقتصاد: الذهب يتراجع بفعل بيانات أمريكية قوية
أخبار: منظمات تحذر فرنسا من توريد أسلحة للسعودية
عربي ودولي: كورونا.. 60 يوما و30 ألف حالة
فنون ومنوعات: "الحب في زمن كورونا".. زوجان يودعان بعضهما
أخبار: العدوان يكثف غاراته الإجرامية على المحافظات
مجتمع مدني: الحليب الكامل الدسم.. ماذا يفعل بأطفالنا؟
عربي ودولي: مجلس الشيوخ يبرئ ترامب
أخبار: مصدر عسكري يؤكد رصد تحركات المرتزقة بالحديدة
علوم وتقنية: اكتشاف طريقة لوقف نمو الأورام الخبيثة
فنون ومنوعات: مسدس حرس "رئيس الوزراء" بحمام طائرة
عربي ودولي: حملات تطعيم ضد الحصبة تستهدف 45 مليون طفل
علوم وتقنية: دراسة حديثة: السجائر تطلق "خطرا غير مرئي"
رياضة: مواجهتان عربيتان "ناريتان" في أبطال إفريقيا
أخبار: وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط بصنعاء
أخبار: العدوان يقصف ثلاث محافظات بـ22 غارة
رياضة: نتائج قرعة الكونفدرالية الإفريقية
أخبار: تحليق مكثف لطيران العدوان على صنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020