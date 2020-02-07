المؤتمرنت -

ترامب يعلن قتل زعيم القاعدة قاسم الريمي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية قتلت قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب خلال عملية في اليمن.



وقال ترامب -في بيان نشره البيت الأبيض- إن الولايات المتحدة "نفذت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".



وأضاف أنه في ظل قيادة الريمي "ارتكبت القاعدة في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن وسعت إلى شن هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".



وأردف قائلا إن مقتل الريمي "يزيد من تراجع القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي، ويُقرّبنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات لأمننا القومي".



ولم يُقدم ترامب أي تفاصيل إضافية عن ظروف العملية أو توقيتها.



يُذكر أن "قاسم عبده محمد أبكر" أو "قاسم الريمي" والملقب "أبو هريرة الصنعاني" ، ولد في 5 يونيو 1978 في اليمن.



انضم قاسم الريمي إلى تنظيم القاعدة في فترة مبكرة من حياته، بعدما اختفى مع أهله وأقاربه من محافظة ريمة اليمنية، وكان في الـ15 من عمره، وتمكن من إحياء تنظيم القاعدة في اليمن بعد عودته من أفغانستان.



ومطلع فبراير/شباط الجاري قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الولايات المتحدة نفذت غارة جوية على، قاسم الريمي، بعد أشهر من تعقبه من الجو والمعلومات الاستخباراتية.



ونقلت الصحيفة حينها عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، قولهم إن الريمي قُتل بغارة جوية شنتها طائرة أمريكية في يناير/كانون ثان الماضي.



وكانت طائرة دون طيار شنت غارة على منزل في ودي عبيدة بمحافظة مارب، وسط اليمن، ووفق سكن محليون فإن الغارة استهدفت شخصاً كان قد وصل قبل الغارة بيوم واحد واستأجر منزلاً في المنطقة، دون أن يتعرفوا عليه.



المصدر: وكالات