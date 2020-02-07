الجمعة, 07-فبراير-2020 الساعة: 04:24 م - آخر تحديث: 04:18 م (18: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية قتلت قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب خلال عملية في اليمن

ترامب يعلن قتل زعيم القاعدة قاسم الريمي

المؤتمرنت -
ترامب يعلن قتل زعيم القاعدة قاسم الريمي
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية قتلت قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب خلال عملية في اليمن.

وقال ترامب -في بيان نشره البيت الأبيض- إن الولايات المتحدة "نفذت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".

وأضاف أنه في ظل قيادة الريمي "ارتكبت القاعدة في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن وسعت إلى شن هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

وأردف قائلا إن مقتل الريمي "يزيد من تراجع القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي، ويُقرّبنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات لأمننا القومي".

ولم يُقدم ترامب أي تفاصيل إضافية عن ظروف العملية أو توقيتها.

يُذكر أن "قاسم عبده محمد أبكر" أو "قاسم الريمي" والملقب "أبو هريرة الصنعاني" ، ولد في 5 يونيو 1978 في اليمن.

انضم قاسم الريمي إلى تنظيم القاعدة في فترة مبكرة من حياته، بعدما اختفى مع أهله وأقاربه من محافظة ريمة اليمنية، وكان في الـ15 من عمره، وتمكن من إحياء تنظيم القاعدة في اليمن بعد عودته من أفغانستان.

ومطلع فبراير/شباط الجاري قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الولايات المتحدة نفذت غارة جوية على، قاسم الريمي، بعد أشهر من تعقبه من الجو والمعلومات الاستخباراتية.

ونقلت الصحيفة حينها عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، قولهم إن الريمي قُتل بغارة جوية شنتها طائرة أمريكية في يناير/كانون ثان الماضي.

وكانت طائرة دون طيار شنت غارة على منزل في ودي عبيدة بمحافظة مارب، وسط اليمن، ووفق سكن محليون فإن الغارة استهدفت شخصاً كان قد وصل قبل الغارة بيوم واحد واستأجر منزلاً في المنطقة، دون أن يتعرفوا عليه.

المصدر: وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: حقائق قد لا تعرفها عن فيروس "كورونا" القاتل
رياضة: برشلونة يودع كأس الملك في الوقت القاتل
علوم وتقنية: تحذير جديد حول تطبيقات خطيرة على أندرويد
عربي ودولي: وفاة الطبيب الذي اكتشف فيروس كورونا
رياضة: خسارة مذلة تخرج ريال مدريد من كأس إسبانيا
عربي ودولي: الطبيب الذي اكتشف كورونا.. يحتضر
أخبار: توزيع 183 دينة غاز منزلي في أمانة العاصمة
ثقافة: اتحاد الأدباء ينعي الشاعر البريهي
أخبار: الصحة: اليمن لم يسجل أي حالة اشتباه بـ
أخبار: إفشال محاولة تقدم للمرتزقة بالربوعة في عسير
علوم وتقنية: اكتشاف "خلل أمني خطير" في "واتس آب"!
اقتصاد: الذهب يتراجع بفعل بيانات أمريكية قوية
أخبار: منظمات تحذر فرنسا من توريد أسلحة للسعودية
عربي ودولي: كورونا.. 60 يوما و30 ألف حالة
فنون ومنوعات: "الحب في زمن كورونا".. زوجان يودعان بعضهما
أخبار: العدوان يكثف غاراته الإجرامية على المحافظات
مجتمع مدني: الحليب الكامل الدسم.. ماذا يفعل بأطفالنا؟
عربي ودولي: مجلس الشيوخ يبرئ ترامب
أخبار: مصدر عسكري يؤكد رصد تحركات المرتزقة بالحديدة
علوم وتقنية: اكتشاف طريقة لوقف نمو الأورام الخبيثة
فنون ومنوعات: مسدس حرس "رئيس الوزراء" بحمام طائرة
عربي ودولي: حملات تطعيم ضد الحصبة تستهدف 45 مليون طفل
علوم وتقنية: دراسة حديثة: السجائر تطلق "خطرا غير مرئي"
رياضة: مواجهتان عربيتان "ناريتان" في أبطال إفريقيا
أخبار: وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط بصنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020