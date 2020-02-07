الجمعة, 07-فبراير-2020 الساعة: 04:24 م - آخر تحديث: 04:18 م (18: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 636، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الوباء، وجود 69 حالة وفاة جديدة

ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلى 636

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلى 636
ارتفعت حصيلة الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 636، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي، بؤرة انتشار الوباء، وجود 69 حالة وفاة جديدة.

كما قالت لجنة الصحّة في المقاطعة، في تقريرها اليومي، إنّ هناك 2447 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 30 ألفاً.

ووفق المعطيات الرسمية الحديثة، فإن كورونا خلف 630 حالة وفاة و30 ألف حالة مؤكدة في البر الرئيسي للصين.

بالإضافة إلى ذلك، ثمة 22 حالة في هونغ كونغ، بما في ذلك حالة وفاة واحدة. وفي ماكاو 10 حالات.

وكانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث تم اكتشاف المرض لأول مرة في ديسمبر الماضي.

وفيما يلي أحدث أرقام المصابين حتى مساء الخميس:

- اليابان: 45

- سنغافورة: 28

- تايلاند: 25

-كوريا الجنوبية: 23

- أستراليا: 14

- ألمانيا: 12

- الولايات المتحدة: 1

- تايوان: 13

ماليزيا: 14

- فيتنام: 10

- فرنسا: 6

- الإمارات العربية المتحدة: 5

- كندا: 4

- الهند: 3

- الفلبين: 3 حالات، من بينها حالة وفاة واحدة

- روسيا: 2

- إيطاليا: 2

- بريطانيا:2








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: حقائق قد لا تعرفها عن فيروس "كورونا" القاتل
رياضة: برشلونة يودع كأس الملك في الوقت القاتل
علوم وتقنية: تحذير جديد حول تطبيقات خطيرة على أندرويد
عربي ودولي: وفاة الطبيب الذي اكتشف فيروس كورونا
رياضة: خسارة مذلة تخرج ريال مدريد من كأس إسبانيا
عربي ودولي: الطبيب الذي اكتشف كورونا.. يحتضر
أخبار: توزيع 183 دينة غاز منزلي في أمانة العاصمة
ثقافة: اتحاد الأدباء ينعي الشاعر البريهي
أخبار: الصحة: اليمن لم يسجل أي حالة اشتباه بـ
أخبار: إفشال محاولة تقدم للمرتزقة بالربوعة في عسير
علوم وتقنية: اكتشاف "خلل أمني خطير" في "واتس آب"!
اقتصاد: الذهب يتراجع بفعل بيانات أمريكية قوية
أخبار: منظمات تحذر فرنسا من توريد أسلحة للسعودية
عربي ودولي: كورونا.. 60 يوما و30 ألف حالة
فنون ومنوعات: "الحب في زمن كورونا".. زوجان يودعان بعضهما
أخبار: العدوان يكثف غاراته الإجرامية على المحافظات
مجتمع مدني: الحليب الكامل الدسم.. ماذا يفعل بأطفالنا؟
عربي ودولي: مجلس الشيوخ يبرئ ترامب
أخبار: مصدر عسكري يؤكد رصد تحركات المرتزقة بالحديدة
علوم وتقنية: اكتشاف طريقة لوقف نمو الأورام الخبيثة
فنون ومنوعات: مسدس حرس "رئيس الوزراء" بحمام طائرة
عربي ودولي: حملات تطعيم ضد الحصبة تستهدف 45 مليون طفل
علوم وتقنية: دراسة حديثة: السجائر تطلق "خطرا غير مرئي"
رياضة: مواجهتان عربيتان "ناريتان" في أبطال إفريقيا
أخبار: وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط بصنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020