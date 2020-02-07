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المؤتمر نت - حذر أطباء من أن تناول الرجال لأقوى جرعة من الفياغرا قد يصيبهم بعمى الألوان لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وفقا لدراسة جديدة

أطباء يحذرون الرجال من "آثار مخيفة" قد تسببها الفياغرا

المؤتمرنت -
أطباء يحذرون الرجال من "آثار مخيفة" قد تسببها الفياغرا
حذر أطباء من أن تناول الرجال لأقوى جرعة من الفياغرا قد يصيبهم بعمى الألوان لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وفقا لدراسة جديدة مثيرة للجدل.

ويمكن أن يعاني عدد صغير من الرجال، الذين يتناولون أعلى جرعة (100 ملغ)، أي أقوى وصفة طبية متاحة، من آثار جانبية مخيفة لمدة 21 يوما.

ويأتي التحذير من مسعفين في مستشفى Dunyagoz Adana في تركيا، الذين أبلغوا عن سلسلة من حالات المشاكل البصرية، بعد تناول الرجال لحبوب الفياغرا لأول مرة.

وزار 17 رجلا المستشفى بعد أن شهدوا توسعا غير طبيعي لبؤبؤ العين، وحساسية للضوء الشديد، أو عدم وضوح الرؤية أو عمى الألوان، بعد تناول 100 ملغ من المكون النشط في الفياغرا، sildenafil.

ويعترف الأطباء الأتراك بأن جميع نقاط قوة علاج ضعف الانتصاب، آمنة بالنسبة لغالبية الرجال. ولكنهم يعتقدون أن مجموعة فرعية صغيرة لا تتحلل بشكل صحيح في الجسم، ما يؤدي إلى تركيزات عالية للعقار في الدم. وفي حال لم يتناول فرد ما العقار من قبل، فلن يعمل الجسم على تحليله بسهولة.

ويعمل الفياغرا عن طريق تثبيط إنزيم يسمى PDE5، الذي يوسع الأوعية الدموية ويحسن تدفق الدم حول الجسم، بما في ذلك حول العضو الذكري. ولكنه يوقف أيضا إنتاج إنزيم آخر، يُعرف باسم PDE6، الذي يحول الضوء لرؤية. ونتيجة لذلك، أبلغ بعض المستخدمين عن عدم وضوح الرؤية.

وفي الدراسة الحديثة، التي نشرت في Frontiers في طب الأعصاب، سلط الأطباء الضوء على مخاطر الآثار الجانبية البصرية الطويلة.

ولاحظ الدكتور كونيت كارارسلان وجود نمط صحي غريب لدى 17 مريضا، الذين قدموا إلى مستشفى Dünyagöz Adana.

وعانى المرضى العديد من الاضطرابات البصرية، بما في ذلك توسع بؤبؤ العين بشكل غير طبيعي، وعدم وضوح الرؤية واضطرابات رؤية الألوان، والتي شملت رؤية ملونة زرقاء مكثفة مع العمى اللوني الأحمر/ الأخضر.

وبدأت الآثار الجانبية المرئية بمجرد دخول عقار الفياغرا حيز النشاط، حيث أجرى الأطباء اختبارات عيون مختلفة وراقبوا المرضى مع مرور الوقت لمعرفة كيف تطورت أعراضهم.

ولحسن الحظ، تلاشت الأعراض لدى جميع المرضى الـ 17 قبل 21 يوما، ولكنها بلا شك تجربة صعبة بالنسبة للرجال المعنيين.

وقالت شركة Pfizer، المصنعة للفياغرا، إنه من غير الواضح ما إذا كان المرضى تناولوا منتجاتها. ولكن الأطباء الأتراك قالوا إنهم تناولوا عقار sildenafil، وهو عنصر نشط في حبوب الفياغرا الزرقاء الشهيرة.

وقال متحدث باسم Viarga: "هذه دراسة ذات أثر رجعي، حيث تناول الأشخاص 100 ملغ من sildenafil (أعلى جرعة) دون وصفة طبية. (الفياغرا متاحة بمعدل 100 ملغ فقط عن طريق وصفة طبية). لذا، لا توجد طريقة لمعرفة أين أو كيف تمكن الأفراد من الحصول على العقار. وبناء على ذلك، لا يُعرف ما إذا كانوا تناولوا sildenafil أو ما إذا كانوا حصلوا عليه من مصدر مشروع".

المصدر: ديلي ميل








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