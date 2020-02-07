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المؤتمر نت - عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة من الغارات الإجرامية على محافظتي صنعاء وحجة

العدوان يستهدف صنعاء وحجة بسلسلة غارات

المؤتمرنت -
العدوان يستهدف صنعاء وحجة بسلسلة غارات
عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة من الغارات الإجرامية على محافظتي صنعاء وحجة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 3 غارات عنيفة على مديرية نهم بصنعاء.

وأشار المصدر إلى الطيران المعادي استهدف منطقة العطن في بكيل المير بحجة، بخمس غارات، ما أدى إلى نفوق عدد من المواشي وأضرار مادية بممتلكات المواطنين.

وأدان المصدر استمرار استهداف العدوان السعودي لمزارع وممتلكات المواطنين ومنازلهم وإمعانه في قتل المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء وارتكابه مجازر بحق أبناء الشعب اليمني.








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