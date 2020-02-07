المؤتمرنت -

إلغاء رحلة المرضى من مطار صنعاء الدولي

ألغيت رحلة المرضى التي كان من المزمع إقلاعها اليوم من مطار صنعاء الدولي لأسباب غير معروفة.



وأكد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن مطار صنعاء جاهزاً لاستقبال الرحلات على مدار 24 ساعة وفي أي وقت.



واستغرب من إلغاء رحلة المرضى التي كان من المفترض مغادرتها اليوم المطار وعليها 23 مريضاً و25 مرافقاً .. مبينا أن المرضى وصلوا المطار في الصباح الباكر وتم اتخاذ كافة اجراءات السفر وتقديم التسهيلات لهم.



ولفت الشايف إلى أن المرضى انتظروا بصالة المغادرة لأكثر من ثمان ساعات، ما آثار حالة استياء في أوساط المرضى والعاملين في المطار، خاصة عندما تم إشعارهم بإلغاء الرحلة.



بدوره أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بهحت خوري، جهوزية مطار صنعاء الدولي الفنية والمهنية لاستقبال الرحلات.



ونوه بتسهيلات اجراءات سفر المرضى من قبل إدارة مطار صنعاء حسب المتطلبات الدولية والمعمول بها في كافة المطارات .. مبينا أنه من المفترض وصول الرحلة من أديس أبابا إلى صنعاء ومن ثم إلى عمان، لكنه تم تأجيلها، حسبما ذكرت وكالة سبأ للانباء.



وقال خوري" نحن نعمل من أجل انقاذ المرضى وتقديم كافة التسهيلات لسفرهم إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم".