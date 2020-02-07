الجمعة, 07-فبراير-2020 الساعة: 10:32 م - آخر تحديث: 10:01 م (01: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - كشفت محامية أسرة محمد الموسى، القتيل المقتحم فيلا الفنانة اللبنانية نانسى عجرم في لبنان، عن مفاجأة بشأن جثته، بعد مرور ما يقرب من شهر على وقوع الحادثة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة بشأن الجثة

المؤتمرنت -
محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة بشأن الجثة
كشفت محامية أسرة محمد الموسى، القتيل المقتحم فيلا الفنانة اللبنانية نانسى عجرم في لبنان، أمس الخميس، عن مفاجأة بشأن جثته، بعد مرور ما يقرب من شهر على وقوع الحادثة.

وقالت المحالميةرهاب البيطار، إن جثمان القتيل لم يدفن حتى الآن، وأن الجثة ما زالت بالثلاجة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وغردت البيطار عبر حسابها على موقع "تويتر": "توضيحا لما ورد سابقا، ومنعا لأي غلط، فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية، وأنا إحدى عضواتها، أي مبلغ لحد الآن".

وأضافت: "وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهن سيساهمن بتكاليف الدفن، هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة".

وتابعت محذرة في تغريدة أخرى: "بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى، فأنني سأقاضي أي وسيلة إعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر".

يشار أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.

وكان الادعاء العام اللبناني قد أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.
وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

ووفقا لما نقلته صحيفة "سبق" عن قناة "إل بي سي"، كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: رحيل الكاتب المسرحيّ المصري لينين الرملي
رياضة: كأس إسبانيا: سوسيداد يقابل ميرانديس
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع تراجع الأسهم
أخبار: دراسة تفتح باب الأمل لكشف مبكر للسرطان
علوم وتقنية: حقائق قد لا تعرفها عن فيروس "كورونا" القاتل
رياضة: برشلونة يودع كأس الملك في الوقت القاتل
علوم وتقنية: تحذير جديد حول تطبيقات خطيرة على أندرويد
أخبار: 10 غارات لطيران العدوان على مأرب والجوف
عربي ودولي: وفاة الطبيب الذي اكتشف فيروس كورونا
أخبار: العواضي يعزي بوفاة البرلماني محمد علي قواره
أخبار: مؤتمر صعدة يجدد تمسكه بالقضية الفلسطينية
رياضة: خسارة مذلة تخرج ريال مدريد من كأس إسبانيا
عربي ودولي: الطبيب الذي اكتشف كورونا.. يحتضر
أخبار: توزيع 183 دينة غاز منزلي في أمانة العاصمة
ثقافة: اتحاد الأدباء ينعي الشاعر البريهي
أخبار: الصحة: اليمن لم يسجل أي حالة اشتباه بـ
أخبار: إفشال محاولة تقدم للمرتزقة بالربوعة في عسير
علوم وتقنية: اكتشاف "خلل أمني خطير" في "واتس آب"!
اقتصاد: الذهب يتراجع بفعل بيانات أمريكية قوية
أخبار: منظمات تحذر فرنسا من توريد أسلحة للسعودية
عربي ودولي: كورونا.. 60 يوما و30 ألف حالة
فنون ومنوعات: "الحب في زمن كورونا".. زوجان يودعان بعضهما
أخبار: العدوان يكثف غاراته الإجرامية على المحافظات
مجتمع مدني: الحليب الكامل الدسم.. ماذا يفعل بأطفالنا؟
عربي ودولي: مجلس الشيوخ يبرئ ترامب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020