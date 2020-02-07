المؤتمرنت -

مؤتمريو المحويت يؤكدون وقوفهم مع الشعب الفلسطيني

أكدت قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، جاء ذلك في بيان ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه:



دانت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت وفروعه بالمديريات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول صفقة القرن، إن قضية فلسطين قضية مصيرية والقدس الشريف عاصمة دولة فلسطين وماصرح به ترامب يأتي في إطار التآمر على الأمة العربية والإسلامية.



إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين ولا تهاون أو تنازل عن شبر واحد من الأراضي الفلسطينية.



وتؤكد قيادة المؤتمر الشعبي العام بالمحويت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وستبقى فلسطين عربية إلى أن يرث الله الارض ومن عليها.



عاشت فلسطين حرة آبية مستقلة.





صادر عن قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت

