السبت, 08-فبراير-2020 الساعة: 12:04 ص - آخر تحديث: 11:12 م (12: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - أكدت قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

مؤتمريو المحويت يؤكدون وقوفهم مع الشعب الفلسطيني

المؤتمرنت -
مؤتمريو المحويت يؤكدون وقوفهم مع الشعب الفلسطيني
أكدت قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، جاء ذلك في بيان ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه:

دانت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت وفروعه بالمديريات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول صفقة القرن، إن قضية فلسطين قضية مصيرية والقدس الشريف عاصمة دولة فلسطين وماصرح به ترامب يأتي في إطار التآمر على الأمة العربية والإسلامية.

إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين ولا تهاون أو تنازل عن شبر واحد من الأراضي الفلسطينية.

وتؤكد قيادة المؤتمر الشعبي العام بالمحويت وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وستبقى فلسطين عربية إلى أن يرث الله الارض ومن عليها.

عاشت فلسطين حرة آبية مستقلة.


صادر عن قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة
ثقافة: رحيل الكاتب المسرحيّ المصري لينين الرملي
رياضة: كأس إسبانيا: سوسيداد يقابل ميرانديس
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع تراجع الأسهم
أخبار: دراسة تفتح باب الأمل لكشف مبكر للسرطان
علوم وتقنية: حقائق قد لا تعرفها عن فيروس "كورونا" القاتل
رياضة: برشلونة يودع كأس الملك في الوقت القاتل
علوم وتقنية: تحذير جديد حول تطبيقات خطيرة على أندرويد
أخبار: 10 غارات لطيران العدوان على مأرب والجوف
عربي ودولي: وفاة الطبيب الذي اكتشف فيروس كورونا
أخبار: العواضي يعزي بوفاة البرلماني محمد علي قواره
أخبار: مؤتمر صعدة يجدد تمسكه بالقضية الفلسطينية
رياضة: خسارة مذلة تخرج ريال مدريد من كأس إسبانيا
عربي ودولي: الطبيب الذي اكتشف كورونا.. يحتضر
أخبار: توزيع 183 دينة غاز منزلي في أمانة العاصمة
ثقافة: اتحاد الأدباء ينعي الشاعر البريهي
أخبار: الصحة: اليمن لم يسجل أي حالة اشتباه بـ
أخبار: إفشال محاولة تقدم للمرتزقة بالربوعة في عسير
علوم وتقنية: اكتشاف "خلل أمني خطير" في "واتس آب"!
اقتصاد: الذهب يتراجع بفعل بيانات أمريكية قوية
أخبار: منظمات تحذر فرنسا من توريد أسلحة للسعودية
عربي ودولي: كورونا.. 60 يوما و30 ألف حالة
فنون ومنوعات: "الحب في زمن كورونا".. زوجان يودعان بعضهما
أخبار: العدوان يكثف غاراته الإجرامية على المحافظات
مجتمع مدني: الحليب الكامل الدسم.. ماذا يفعل بأطفالنا؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020