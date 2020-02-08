المؤتمرنت -

مقتل وجرح 63 مرتزقاً والمؤتمرنت ينشر الأسماء

قُتل وجُرح 63 مرتزقاً بينهم قيادات بارزة في المواجهات التي شهدتها عملية البنيان المرصوص وتمكن خلالها الجيش اليمني واللجان الشعبية من السيطرة على جبهة نهم بالكامل ومساحات كبيرة من محافظتي مأرب والجوف تقدر بأكثر من 2500 كم2، وفق ما ذكر مصدر عسكري للإعلام الحربي.



المؤتمرنت يعيد نشر أسماء قتلى وجرحى المرتزقة:



- أسماء القتلى:



1- قائد ما يسمى اللواء 203 العميد المرتزق/ زيد الشومي اثر استهداف مدفعي اجتماع للقيادات في كوفل



2- قائد ما يسمى اللواء 310 العميد المرتزق / نبيل خميس (ابو عاصم) في نهم



3- أركان حرب ما يسمى اللواء 110 المرتزق/ مروان الدوعري.



4- أركان حرب ما يسمى اللواء حفظ السلام العميد/ مطهر محمد سعد القدمي بنهم.



5- أركان ما يسمى اللواء التاسع حرس حدود المرتزق/ قايد حمد غنيمة في العقبة.



6- رئيس عمليات ما يسمى باللواء 81 مشاه المقدم/ احمد علي شبان في نهم



7- عمليات ما يسمى اللواء 125 العقيد/ احمد الشبان في حريب نهم.



8- رئيس عمليات ما يسمى اللواء 133 المرتزق/ عصام هزبر في الفرضة



9- نائب رئيس عمليات مايسمى باللواء 81 القيادي المرتزق/ أحمد علي أحمد الابارة في نهم.



10- ركن تسليح ما يسمى اللواء 155 المرتزق/ ابو سيف محمد بن ناجي ساهية في المصلوب.



11- رئيس التدريب والتأهيل في ما يسمى المنطقة العسكرية السابعة العميد المرتزق/ حاتم محمد علي الصباري في نهم.



12- ركن التوجيه المعنوي لما يسمى المنطقة السادسة المرتزق/ مروان الدغار في جبهة العقبة.



13- قائد كتيبة الهندسة في ما يسمى اللواء 22 مشاة القيادي المرتزق/ عبدالسلام المخلافي في قعيطه بحام.



14- قائد ما يسمى كتيبة الرئاسة المرتزق/ بندر شتران، في المتون



16- قائد ما يسمى كتيبة الهندسة في اللواء 22 المرتزق/ عبدالسلام المخلافي، في المتون



17- القيادي المرتزق/ عراف العبيدي أحد قادة المجاميع في حريب نهم



18- العميد المرتزق/ حاتم محمد الصباري، في ماس



18- المرتزق الدكتور/ ناصر مثنئ مدير عام ما يسمى الصناعة والتجارة التابع للمنافقين في محافظة الجوف



19- النقيب المرتزق/ صالح علي أبوخرص جلوه (الأمن المنشآت). من أبناء الجدعان قتل في يام



20- ملازم 2 المرتزق/ محمد محسن محمد الحرملي من أبناء صنعاء قتل في حريب نهم تبع اللواء 125.



21- ملازم أول المرتزق/ فاضل محمد سعد الشبيلي من أبناء ريمة كسمه تبع اللواء121.



22- العقيد المرتزق/ علي بن قاسم مهفل بنهم



23- الرائد المرتزق/ هاني هزاع في المتون



24- المرتزق/ جعبل محمد علي الشريف.



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- أسماء الجرحى



1- قائد ما يسمى اللواء 89 القيادي/ مانع ابو سعيد بطلقة قناص في المتون، وأنباء عن مصرعه متأثرا بجراحه



2- قائد ما يسمى اللواء 133 المرتزق/ عبدالغني طاهر في قطاع الميسره بنهم.



3- قائد ما يسمى اللواء 127 المرتزق/ عبدالله الضاوي في جبهة المقاطع خلال استهدافهم بقذيفة مدفعيه



4- رئيس عمليات ما يسمى المنطقة الثالثة القيادي المرتزق/ عبدالرحمن الشراجي، في نقطة الكساره.



5- ركن الفنية لما يسمى المنطقة السادسة المرتزق العميد/ عبده سلام دغيش



6- قائد كتيبة في ما يسمى اللواء الاول مشاه جبلي المرتزق/ شاكر الاقرع (ابو صلاح) في جبل رشاء



7- نائب قائد قوات المنشئات خلال استهداف الامن المركزي



8- المرتزق الكبير/ الصبري كبير معلمي الاصلاح، خلال استهداف مدرسه القوات الخاصة من قبل القوة الصاروخية.



9- المرتزق/ صالح علي محسن الهدي نجل عمليات المنطقة السادسة



10- المرتزق/ صالح حركان



11- المرتزق/ يحي صالح الهدي



12- المرتزق/ عبدالله احمد الهدي



13- المرتزق/ فيصل علوان الكثيري



14- المرتزق/ علي صالح سران الكثيري في مجزر.



15- المرتزق/ ياسر عابد. في الفرضة



16- المرتزق/ علي عامر عايض في المتون



17- المرتزق/ حس يحي العكيمي في المتون



18- المرتزق/ علي عامر عايض



19- المرتزق/ حسن يحي العكيمي في المتون



20- المرتزق/ حليمان ناصر حسين حليمان



21- المرتزق/ حسين زبن حسين حليمان



22- المرتزق/ عبد القادر عزان في الفرضه بنهم.



23- المرتزق/ عارف محمد حسن قرصان في العقبه



24- المرتزق/ مطر محمد مبارك شهران في العقبه



25- المرتزق/ عبدالرب هادي ابو راس البقري في العقبه



26- المرتزق/ محمد صالح بن علي بن عسكر في العقبه



27- القيادي المرتزق/ سلطان جراد قائد كتيبة الامن الخاص في العقبه



28- المرتزق/ ذياب سالم سنان. في العقبه



29- المرتزق/ يحي عبدالله ابو ليلى تابع للواء 125 في صرواح



30- المرتزق/ صالح هادي العسوري تابع للواء 125 في صرواح



31- المرتزق/ حسين علي الجعدي تابع للواء 125 في صرواح



32- المرتزق/ محمد صالح وافي. تابع للواء 125 في صرواح



33- المرتزق/ خليل صالح حمود احمد يحي في نهم



34- المرتزق/ عبدالمجيد محمود زليط في نهم



35- المرتزق/ محمد خالد علي عايض في نهم



36- المرتزق/ محمد سيف علي صالح البحيري في نهم



37- المرتزق/ ماجد علي علي قالح فراص في نهم



38- المرتزق/ يحي عبدالله قملان اركان ما يسمى اللواء 101 بقذيفه هاون في العقبه



39- القيادي المرتزق/ جراد ركن بشريه ما يسمى لواء101 اصابة خطيره



يشار إلى أن حصيلة قتلى وجرحى مرتزقة العدوان خلال عملية “البنيان المرصوص” بلغت أكثر من 3500 قتيل ومصاب وأسير، بحسب الناطق الرسمي للقوات المسلحة الذي أكّـد أن غالبيةَ هذه الحصيلة هم قتلى وجرحى الأمر الذي يُمثّل محرقةً كبرى لهم.