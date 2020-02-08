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أخبار
المؤتمر نت - تعرضت فتاة سعودية لعملية طعن من قبل وافد بعد مقاومتها له حين حاول

مقيم يطعن ابنة كفيله السعودي في مكة

المؤتمرنت -
مقيم يطعن ابنة كفيله السعودي في مكة
تعرضت فتاة سعودية، فجر الجمعة، لعملية طعن من قبل وافد بعد مقاومتها له حين حاول اغتصابها في مكة المكرمة، فيما تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بشأن فتاة سعودية تبلغ 21 عاما عثر عليها أمام مستشفى بمكة المكرمة، وعليها آثار دماء إثر طعنات تلقتها بسكين على يد مقيم من الجنسية الباكستانية 35 عاما حاول هتك عرض المجني عليها.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن الجهات الأمنية تمكنت في وقت وجيز من القبض على المقيم الآسيوي، الذي اعتدى على الفتاة.

وأوضحت "سبق" أن "الفتاة تعرضت للطعن على يد مكفول والدها، الذي يعمل سائقا، بعد أن قاومته، وذلك أثناء سيرهما باتجاه الشرائع حيث منزل أسرتها، وسلك طريقا آخر محاولا الاعتداء عليها واغتصابها، لينتهي بطعنها عدة طعنات، قبل أن يرميها أمام أحد المستوصفات الأهلية بحي الشرائع ولاذ بالفرار، ليتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لتلقي العلاج اللازم".

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه بعد أن ترك مركبة والد الفتاة أمام منزل أسرتها وعليها آثار دماء، حيث تم ضبطه تمهيدا لإحالة ملف الحادثة لجهات الاختصاص.








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