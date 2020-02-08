السبت, 08-فبراير-2020 الساعة: 03:08 ص - آخر تحديث: 02:39 ص (39: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - يستعد محبو النجوم وهواة الفلك، لمتابعة حدث فلكي مثير في الساعات الأولى من 9 فبراير، وهو

ظاهرة فلكية مثيرة تشهدها الارض غداً

المؤتمرنت -
ظاهرة فلكية مثيرة تشهدها الارض غداً
يستعد محبو النجوم وهواة الفلك، لمتابعة حدث فلكي مثير في الساعات الأولى من 9 فبراير، وهو ظهور قمر الثلج العملاق.

ويحدث اكتمال القمر عندما يقع على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، ما يعني أن وجهه يكون مضاء بالكامل.

وفي الوقت نفسه، خلال هذا الحدث، سيكون القمر أيضا في موقع قريب من كوكبنا، ما يعني أنه سيظهر أكبر وأكثر إشراقا في سماء الليل.

ومن المنتظر أن يظهر قمر الثلج العملاق في الساعات الأولى من 9 فبراير، ويبلغ ذروته في الساعة 07:33 صباحا بتوقيت غرينتش.

وقال غوردون جونستون، من وكالة ناسا: "سيبدو القمر ممتلئا لمدة ثلاثة أيام تقريبا، من مساء الجمعة إلى غاية صباح الاثنين، ما يجعل عطلة نهاية الأسبوع قمرية كاملة".

ويعرف بدر شهر فبراير باسم "قمر الثلج" أو "قمر الجوع"، لأن هذا الشهر غالبا ما يشهد أعنف تساقط للثلوج ويأتي في نهاية الشتاء.

ويحدث القمر العملاق عندما يكون مدار القمر أقرب إلى الأرض في نفس الوقت الذي يكون فيه مكتملا.

ويوضح جونستون أن مدار القمر بيضاوي الشكل وهو ما يجعله يقترب من الأرض ويبتعد عنها خلال مدراه.

وتابع: "إن أبعد نقطة في هذا القطع المداري، تسمى الأوج وهي على بعد نحو 405،500 كم من الأرض في المتوسط، أما أقرب نقطة له فهي الحضيض، والواقعة في مسافة تبلغ 36300 كم من الأرض".

وأضاف: "عندما يظهر اكتمال القمر في الحضيض، يصبح أكثر إشراقا وأكبر قليلا من اكتمال القمر العادي، وهذا هو المكان الذي نحصل فيه على قمر عملاق".

وإذا فاتك حدث نهاية هذا الأسبوع، فإنه لحسن الحظ لن تنتظر وقتا طويلا لرؤية القمر العملاق القادم، حيث من المقرر أن يظهر قمر الغراب العملاق (Full Crow Supermoon) في 9 مارس المقبل.

المصدر: ميرور








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: مقيم يطعن ابنة كفيله السعودي في مكة
فنون ومنوعات: شاب يغتصب طفلة في حرم السفارة الأمريكية
علوم وتقنية: ولادة طفلة "معجزة" نمت خارج رحم أمها!
فنون ومنوعات: محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة
ثقافة: رحيل الكاتب المسرحيّ المصري لينين الرملي
رياضة: كأس إسبانيا: سوسيداد يقابل ميرانديس
أخبار: العدوان يستهدف صنعاء وحجة بسلسلة غارات
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع تراجع الأسهم
علوم وتقنية: تحذير طبي من "آثار مخيفة" قد تسببها الفياغرا
عربي ودولي: ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلى 636
أخبار: ترامب يعلن قتل زعيم القاعدة قاسم الريمي
علوم وتقنية: دراسة تفتح باب الأمل لكشف مبكر للسرطان
علوم وتقنية: حقائق قد لا تعرفها عن فيروس "كورونا" القاتل
رياضة: برشلونة يودع كأس الملك في الوقت القاتل
علوم وتقنية: تحذير جديد حول تطبيقات خطيرة على أندرويد
أخبار: 10 غارات لطيران العدوان على مأرب والجوف
عربي ودولي: وفاة الطبيب الذي اكتشف فيروس كورونا
أخبار: العواضي يعزي بوفاة البرلماني محمد علي قواره
أخبار: مؤتمر صعدة يجدد تمسكه بالقضية الفلسطينية
رياضة: خسارة مذلة تخرج ريال مدريد من كأس إسبانيا
عربي ودولي: الطبيب الذي اكتشف كورونا.. يحتضر
أخبار: توزيع 183 دينة غاز منزلي في أمانة العاصمة
ثقافة: اتحاد الأدباء ينعي الشاعر البريهي
أخبار: الصحة: اليمن لم يسجل أي حالة اشتباه بـ
أخبار: إفشال محاولة تقدم للمرتزقة بالربوعة في عسير
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020