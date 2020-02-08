المؤتمرنت -

17 غارة للعدوان على محافظات واستمرار خروقات الحديدة

استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشن الطيران 17 غارة على صعدة وحجة ونهم والجوف.



وأوضح مصدر عسكري أن مرتزقة العدوان استهدفوا مدرسة 7 يوليو ومنازل المواطنين المجاورة لها في مديرية الحالي بقذائف المدفعية ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين



وقصفت قوى العدوان بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً مكثفاً بالرشاشات المتوسطة للغزاة والمرتزقة استهدف قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة، كما استهدف قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منازل المواطنين في المدينة المحاصرة.



وأكد المصدر احتراق منزل مواطن غرب مدينة الدريهمي المحاصرة نتيجة استهدافه بالرشاشات والقذائف من قبل المرتزقة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة ، وثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



ولفت المصدر إلى نفوق عدد من مواشي المواطنين وأضرار مادية إثر خمس غارات لطيران العدوان على منطقة العطن في مديرية بكيل المير بمحافظة حجة، وشن الطيران ثلاث غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض.



كما شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

