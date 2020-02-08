المؤتمرنت -

مرضى يغادرون صنعاء للعلاج في الأردن

غادر مطار صنعاء الدولي اليوم 23 مريضاً و25 مرافقاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر الجسر الطبي الذي تنظمه الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.



واعتبر مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف مغادرة المرضى مع مرافقيهم، خطوة إيجابية باتجاه تخفيف المعاناة على المرضى .. معربا عن الأمل في تواصل تنظيم رحلات نقل المرضى الذين ينتظرون دورهم السفر لتلقي العلاج بالخارج.



وأشار إلى أن الطائرة التي نقلت المرضى نوع بوينج 737 تم استئجارها من قبل منظمة الصحة العالمية.



وجدد الشايف التأكيد على جاهزية مطار صنعاء الدولي وفقا للمتطلبات الدولية ومنظمة الطيران الدولي "الإيكاو" والمعمول بها في جميع المطارات الدولية.