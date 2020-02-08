المؤتمرنت -

إسقاط طائرة تجسس معادية في أجواء الحديدة

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم، طائرة تجسس معادية في أجواء مدينة الحديدة.



وأوضح مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تابعة لقوى العدوان أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء كيلوا 16 في خرق لاتفاق السويد.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بعشرات القذائف المدفعية شرق وجنوب شرق حيس بالتزامن مع تحليق لطيران المعادي.



وأكد المصدر استهداف قوى العدوان لمدينة الدريهمي بأكثر من 20 قذيفة مدفعية، تسبب بأضرار كبيرة في منازل المواطنين.

