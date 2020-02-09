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المؤتمر نت - وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة السفينة "سي أدور" المحملة بكمية 29 ألفاً و363 طناً من البنزين والديزل، بعد احتجازها لمدة 22 يوماً عٌرض البحر من قبل تحالف العدوان

تفريغ 29 الف طن مشتقات نفطية بالحديدة

المؤتمرنت -
تفريغ 29 الف طن مشتقات نفطية بالحديدة
وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة السفينة "سي أدور" المحملة بكمية 29 ألفاً و363 طناً من البنزين والديزل، بعد احتجازها لمدة 22 يوماً عٌرض البحر من قبل تحالف العدوان.

وأوضحت شركة النفط اليمنية في بيان لها أن السفينة "سي أدور"، محملة بكميات 14 ألفاً و135 طناً من البنزين و15 ألفاً و228 طناً من الديزل.

وأشار البيان إلى أن المدير التنفيذي للشركة ياسر الواحدي وجه المختصين بفرع الحديدة بالترتيب لدخول السفينة في الرصيف المناسب وبحسب الأولوية والاحتياج في حال مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لما من شأنه تغطية الاحتياجات الكاملة للمواطنين ومختلف القطاعات والحفاظ على الإستقرار التمويني في السوق المحلية.

ولفت البيان إلى أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز ثمان سفن نفطية عُرض البحر بلغ مدة احتجاز أولها أكثر من 89 يوماً، والكميات المحتجزة على تلك السفن ما يقارب 187 ألفاً و37 طناً من البنزين وخمسة آلاف و826 طناً من الكيروسين فضلا عن سفن الغذاء والدواء والغاز المنزلي.

وذكر البيان أن تلك السفن ما تزال محتجزة من قبل تحالف العدوان رغم حصولها على تصاريح من قبل الأمم المتحدة وذلك إمعانا منه في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم في ظل الحاجة الماسة للمشتقات النفطية.








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