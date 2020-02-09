الأحد, 09-فبراير-2020 الساعة: 06:47 ص - آخر تحديث: 06:26 ص (26: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - عقدت قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج اجتماعاً تنظيمياً لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية المتصلة بتفعيل النشاط التنظيمي

اجتماع تنظيمي لقيادات المؤتمر بمحافظة لحج

المؤتمرنت -
اجتماع تنظيمي لقيادات المؤتمر بمحافظة لحج
عقدت قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج اجتماعاً تنظيمياً لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية المتصلة بتفعيل النشاط التنظيمي.

وضم الاجتماع الذي عُقد برئاسة الشيخ محمد هزاع، عضو اللجنة الدائمة - رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة، ورئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الأستاذ هلال شاهر حميد عضو اللجنة الدائمة، ورئيس فرع المؤتمر بالدائرة 69 بمديرية القبيطة، الأستاذ عبده محمد سالم، وعدد من قيادات المؤتمر.

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الأستاذ هلال شاهر بالجميع وشكرهم علي صمودهم وثباتهم وتضحياتهم، مؤكداً ان استهداف المؤتمر وقيادته يدلل بما لا يدع مجالا للشك ان المؤتمر كان وما يزال وسيظل رقماً صعباً لن يستطيع احد تجاوزه.

وأشاد رئيس فرع المؤتمر بمحافظة لحج الشيخ محمد هزاع بالدور الوطني لقيادات وأنصار المؤتمر بلحج في الدفاع عن الوطن والمؤتمر والصمود في مواجهة العدوان والتصدي للمؤامرات التي تستهدف المؤتمر والوطن، معبراً عن شكره للحاضرين على تفاعلهم التنظيمي وصمودهم الدائم الذي لم يتزعزع.

هذا وشدد الاجتماع على اهمية تفعيل العمل والنشاط التنظيمي والسياسي والإعلامي للمؤتمر على مستوى المحافظة والمديريات والدوائر خلال المرحلة الراهنة والقادمة والتي تتطلب من الجميع توحيد الصفوف وبذل المزيد من الجهود لمواجهة كافة التحديات التي يواجهها المؤتمر والوطن.

وأكد الاجتماع ضرورة بذل كل الجهود في سبيل إنجاح المهام الموكلة الى قيادة الفروع والعمل بشكل جماعي عبر آلية العمل التنظيمي وقنواته بمختلف التكوينات.

وحث الاجتماع على تعزيز عملية الاتصال والتواصل بين كافة القيادات والقواعد والتكوينات التنظيمية، والحفاظ على وحدة الصف التنظيمي للمؤتمر وثبات وصمود وتماسك وتلاحم وترابط قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج.

وقد ناقش الاجتماع عدد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالعملية التنظيمية والسياسية للمؤتمر على مستوى المحافظة والمديريات والدوائر واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: تفاصيل "مذبحة" تايلاند.. قتلى عسكريون ومدنيون
رياضة: رونالدو يحقق رقما تاريخيا مع يوفنتوس
مغتربون: الدكتوراه للباحث محمد منصور غانم من المغرب
رياضة: إنييستا يتوج بالسوبر الياباني
عربي ودولي: موجة برد قطبية قارسة تضرب دول الشرق الأوسط
أخبار: شهيد وجريح بنيران سعودية في منبه بصعدة
عربي ودولي: إعصار "سابين" يضرب النمسا ووسط أوروبا
أخبار: البرلمان يوجه الحكومة بالنزول الميداني إلى الحديدة
أخبار: مرضى يغادرون صنعاء للعلاج في الأردن
أخبار: 17 غارة على محافظات واستمرار خروقات الحديدة
علوم وتقنية: ظاهرة فلكية مثيرة تشهدها الارض غداً
علوم وتقنية: هل يحمينا الثوم من فيروس "كورونا"؟
فنون ومنوعات: مقيم يطعن ابنة كفيله السعودي في مكة
فنون ومنوعات: شاب يغتصب طفلة في حرم السفارة الأمريكية
أخبار: غارة لطيران العدوان السعودي على صنعاء
علوم وتقنية: ولادة طفلة "معجزة" نمت خارج رحم أمها!
أخبار: مقتل وجرح 63 مرتزقاً والمؤتمرنت ينشر الأسماء
أخبار: مؤتمريو المحويت يؤكدون وقوفهم مع الشعب الفلسطيني
فنون ومنوعات: محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة
ثقافة: رحيل الكاتب المسرحيّ المصري لينين الرملي
أخبار: إلغاء رحلة المرضى من مطار صنعاء الدولي
رياضة: كأس إسبانيا: سوسيداد يقابل ميرانديس
أخبار: العدوان يستهدف صنعاء وحجة بسلسلة غارات
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع تراجع الأسهم
علوم وتقنية: تحذير طبي من "آثار مخيفة" قد تسببها الفياغرا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020