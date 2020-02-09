المؤتمرنت -

اجتماع تنظيمي لقيادات المؤتمر بمحافظة لحج

عقدت قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج اجتماعاً تنظيمياً لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية المتصلة بتفعيل النشاط التنظيمي.



وضم الاجتماع الذي عُقد برئاسة الشيخ محمد هزاع، عضو اللجنة الدائمة - رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة، ورئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الأستاذ هلال شاهر حميد عضو اللجنة الدائمة، ورئيس فرع المؤتمر بالدائرة 69 بمديرية القبيطة، الأستاذ عبده محمد سالم، وعدد من قيادات المؤتمر.



وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الأستاذ هلال شاهر بالجميع وشكرهم علي صمودهم وثباتهم وتضحياتهم، مؤكداً ان استهداف المؤتمر وقيادته يدلل بما لا يدع مجالا للشك ان المؤتمر كان وما يزال وسيظل رقماً صعباً لن يستطيع احد تجاوزه.



وأشاد رئيس فرع المؤتمر بمحافظة لحج الشيخ محمد هزاع بالدور الوطني لقيادات وأنصار المؤتمر بلحج في الدفاع عن الوطن والمؤتمر والصمود في مواجهة العدوان والتصدي للمؤامرات التي تستهدف المؤتمر والوطن، معبراً عن شكره للحاضرين على تفاعلهم التنظيمي وصمودهم الدائم الذي لم يتزعزع.



هذا وشدد الاجتماع على اهمية تفعيل العمل والنشاط التنظيمي والسياسي والإعلامي للمؤتمر على مستوى المحافظة والمديريات والدوائر خلال المرحلة الراهنة والقادمة والتي تتطلب من الجميع توحيد الصفوف وبذل المزيد من الجهود لمواجهة كافة التحديات التي يواجهها المؤتمر والوطن.



وأكد الاجتماع ضرورة بذل كل الجهود في سبيل إنجاح المهام الموكلة الى قيادة الفروع والعمل بشكل جماعي عبر آلية العمل التنظيمي وقنواته بمختلف التكوينات.



وحث الاجتماع على تعزيز عملية الاتصال والتواصل بين كافة القيادات والقواعد والتكوينات التنظيمية، والحفاظ على وحدة الصف التنظيمي للمؤتمر وثبات وصمود وتماسك وتلاحم وترابط قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج.



وقد ناقش الاجتماع عدد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالعملية التنظيمية والسياسية للمؤتمر على مستوى المحافظة والمديريات والدوائر واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.