الأحد, 09-فبراير-2020 الساعة: 02:29 م - آخر تحديث: 02:23 م (23: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - كثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين وتضرر الممتلكات، فيما شن طيران العدوان 17 غارة على نهم والجوف

قوى العدوان تواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم

المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
كثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين وتضرر الممتلكات، فيما شن طيران العدوان 17 غارة على نهم والجوف ونجران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري إصابة مواطنين اثنين جراء القصف المكثف لقوى العدوان على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي حيث أطلقت أربعة صواريخ كاتيوشا وقصفت بالمدفعية واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية بالمنطقة بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران العدوان التجسسي.

ولفت المصدر إلى تضرر منازل المواطنين إثر قصف قوى العدوان مدينة الدريهمي المحاصرة بأكثر من 20 قذيفة مدفعية.

وقال المصدر إن مرتزقة العدوان منعوا رئيس لجنة التنسيق الأممية في الحديدة أبهيجيت جوها من زيارة منطقتي حيس والدريهمي.

وأوضح المصدر أن دبابة تابعة لقوى العدوان قصفت حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية ، وقصفت قوى العدوان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية أماكن متفرقة من حي 7 يوليو، وأطلقت صاروخين موجهين على المنطقة.

واستهدفت قوى العدوان بالرشاشات الثقيلة باتجاه معسكر الدفاع الساحلي بمديرية الحالي، وقصفت بالمدفعية منزل أحد المواطنين في منطقة الربصة بمديرية الحوك.

وذكر المصدر أن قوى العدوان أطلقت صاروخاً موجهاً على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، واستهدفت بأكثر من 65 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منازل ومزارع المواطنين في المنطقة ما أدى إلى أضرار كبيرة فيها.

وفي مديرية حيس أطلقت قوى العدوان عدداً من القذائف المدفعية إلى جوار قرية البغيل ، وقصفت بأكثر من 38 قذيفة مدفعية باتجاه جنوب وشرق حيس بالتزامن مع تحليق لطيران العدوان التجسسي في سماء المنطقة.

وأشار المصدر إلى تحليق طائرات العدوان الحربية والتجسسية في أجواء مديرية الصليف وجزيرة كمران.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على جبل صلب وعشر غارات على نقيل الفرضة في مديرية نهم، كما شن غارتين على مديرية المتون بمحافظة الجوف، وأربع غارات على منطقتي الشبكة وغرب السديس في نجران.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: فيروس "كورونا" يودي بحياة 811 شخصاً
عربي ودولي: تفاصيل "مذبحة" تايلاند.. قتلى عسكريون ومدنيون
رياضة: رونالدو يحقق رقما تاريخيا مع يوفنتوس
مغتربون: الدكتوراه للباحث محمد منصور غانم من المغرب
رياضة: إنييستا يتوج بالسوبر الياباني
عربي ودولي: موجة برد قطبية قارسة تضرب دول الشرق الأوسط
أخبار: دراسة تكشف طريقة انتقال العدوى بكورونا
أخبار: إسقاط طائرة تجسس معادية في أجواء الحديدة
أخبار: شهيد وجريح بنيران سعودية في منبه بصعدة
عربي ودولي: إعصار "سابين" يضرب النمسا ووسط أوروبا
أخبار: البرلمان يوجه الحكومة بالنزول الميداني إلى الحديدة
أخبار: مرضى يغادرون صنعاء للعلاج في الأردن
أخبار: 17 غارة على محافظات واستمرار خروقات الحديدة
علوم وتقنية: ظاهرة فلكية مثيرة تشهدها الارض غداً
علوم وتقنية: هل يحمينا الثوم من فيروس "كورونا"؟
فنون ومنوعات: مقيم يطعن ابنة كفيله السعودي في مكة
فنون ومنوعات: شاب يغتصب طفلة في حرم السفارة الأمريكية
أخبار: غارة لطيران العدوان السعودي على صنعاء
علوم وتقنية: ولادة طفلة "معجزة" نمت خارج رحم أمها!
أخبار: مقتل وجرح 63 مرتزقاً والمؤتمرنت ينشر الأسماء
أخبار: مؤتمريو المحويت يؤكدون وقوفهم مع الشعب الفلسطيني
فنون ومنوعات: محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة
ثقافة: رحيل الكاتب المسرحيّ المصري لينين الرملي
أخبار: إلغاء رحلة المرضى من مطار صنعاء الدولي
رياضة: كأس إسبانيا: سوسيداد يقابل ميرانديس
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020