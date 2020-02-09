الأحد, 09-فبراير-2020 الساعة: 02:29 م - آخر تحديث: 02:29 م (29: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية أن التوصل للقاح ضد فيروس "كورونا" الجديد قد يستغرق وقتا أكثر بكثير مما هو متوقع

خبيرة أمريكية تستبعد اكتشاف لقاح ضد "كورونا"

المؤتمرنت -
خبيرة أمريكية تستبعد اكتشاف لقاح ضد "كورونا"
أعلنت جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية أن التوصل للقاح ضد فيروس "كورونا" الجديد قد يستغرق وقتا أكثر بكثير مما هو متوقع.

وقالت الأستاذة بجامعة بنسلفانيا، رئيسة مركز ديناميات الأمراض المعدية (CIDD) إليزابيث ماكغرو، إن التوصل إلى لقاح ضد هذا الفيروس سيكون مفيدا لمنع انتشار العدوى في المستقبل.

وقالت ماكغرو: "بالرغم من أن اللقاح (ضد كورونا) لا يوجد حتى الآن، لكن يوجد لقاح ضد مرض سارس (متلازمة تنفسية حادة) الذي ظهر وانتشر سنتي 2002-2003، ويمكن استخدام هذا اللقاح للوقاية من فيروس كورونا الجديد".

وأوضحت رئيسة مركز قسم الأمراض المعدية أن فيروس "كورونا" لديه معدل وفيات أقل من معدل الوفيات بسبب الفيروس الذي سبقه، في حين أنه يصيب عددا أكبر من الناس.

هذا وقد أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين 30 ألفا.

وفي العامين 2002-2003 حصدت "المتلازمة الرئوية الحادة" (سارس) التي تنتمي مع فيروس كورونا إلى التاجيات، أرواح 774 شخصا في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: فيروس "كورونا" يودي بحياة 811 شخصاً
عربي ودولي: تفاصيل "مذبحة" تايلاند.. قتلى عسكريون ومدنيون
رياضة: رونالدو يحقق رقما تاريخيا مع يوفنتوس
مغتربون: الدكتوراه للباحث محمد منصور غانم من المغرب
رياضة: إنييستا يتوج بالسوبر الياباني
عربي ودولي: موجة برد قطبية قارسة تضرب دول الشرق الأوسط
أخبار: دراسة تكشف طريقة انتقال العدوى بكورونا
أخبار: إسقاط طائرة تجسس معادية في أجواء الحديدة
أخبار: شهيد وجريح بنيران سعودية في منبه بصعدة
عربي ودولي: إعصار "سابين" يضرب النمسا ووسط أوروبا
أخبار: البرلمان يوجه الحكومة بالنزول الميداني إلى الحديدة
أخبار: مرضى يغادرون صنعاء للعلاج في الأردن
أخبار: 17 غارة على محافظات واستمرار خروقات الحديدة
علوم وتقنية: ظاهرة فلكية مثيرة تشهدها الارض غداً
علوم وتقنية: هل يحمينا الثوم من فيروس "كورونا"؟
فنون ومنوعات: مقيم يطعن ابنة كفيله السعودي في مكة
فنون ومنوعات: شاب يغتصب طفلة في حرم السفارة الأمريكية
أخبار: غارة لطيران العدوان السعودي على صنعاء
علوم وتقنية: ولادة طفلة "معجزة" نمت خارج رحم أمها!
أخبار: مقتل وجرح 63 مرتزقاً والمؤتمرنت ينشر الأسماء
أخبار: مؤتمريو المحويت يؤكدون وقوفهم مع الشعب الفلسطيني
فنون ومنوعات: محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة
ثقافة: رحيل الكاتب المسرحيّ المصري لينين الرملي
أخبار: إلغاء رحلة المرضى من مطار صنعاء الدولي
رياضة: كأس إسبانيا: سوسيداد يقابل ميرانديس
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020