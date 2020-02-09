الأحد, 09-فبراير-2020 الساعة: 11:42 م - آخر تحديث: 10:35 م (35: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - في خبر يعني الكثير بالنسبة إلى الفبروس الذي يؤرق العالم، أعلنت السلطات أن المسافرة التي رافقت ضحية فيروس كورونا

سافرت مع "قتيل كورونا".. ثم حدثت المفاجأة

المؤتمرنت -
سافرت مع "قتيل كورونا".. ثم حدثت المفاجأة
في خبر يعني الكثير بالنسبة إلى الفبروس الذي يؤرق العالم، أعلنت السلطات أن المسافرة التي رافقت ضحية فيروس كورونا في الفلبين، شفيت تماما من الفيروس، بعد إصابتها به مطلع الشهر الجاري.

وأكدت صحيفة "غارديان" أن الحالة الأولى لفيروس كورونا الجديد في الفلبين، وهي سائحة صينية جاءت من ووهان، كانت مسافرة مع رجل لقي حتفه من الفيروس، لم تعد تظهر عليها أعراض المرض، وقد يتم إخراجها قريبا.

وأظهر آخر اختبار أجرته المرأة البالغة من العمر 38 عاما، أنها غير مصابة بالفيروس، ويلزم إجراء اختبارين "ناجحين" متتاليين قبل مغادرة المريض، مما يعني "شفائها تماما".

وقال الدكتور إدسل سالفانا، مدير معهد البيولوجيا الجزيئية بجامعة الفلبين: "هذا يدل على أن فيروس كورونا الجديد ليس قاتلا بشكل موحد، وأن الشفاء أكثر احتمالية من الموت من المرض.. يرجى عدم الذعر وعدم مشاركة الأخبار المزيفة".

ورافقت المرأة المصابة من مدينة ووهان، صديقها البالغ من العمر 44 عاما، والذي توفي بسبب الفيروس في الأول فبراير، وهو حالة الوفاة الوحيدة بسبب الفيروس المتفشي، خارج الصين وهونغ كونغ.

وتواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع، في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة للحد من تداعيات المرض الخطير.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 811 اليوم الأحد، متجاوزة عدد وفيات فيروس سارس بين عامي 2002-2003، لكن تم الإبلاغ عن عدد أقل من الحالات الجديدة في إشارة على أن التفشي قد يتباطأ مع تكثيف دول أخرى جهودها لدرء الوباء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: فيروس "كورونا" يودي بحياة 811 شخصاً
عربي ودولي: تفاصيل "مذبحة" تايلاند.. قتلى عسكريون ومدنيون
رياضة: رونالدو يحقق رقما تاريخيا مع يوفنتوس
مغتربون: الدكتوراه للباحث محمد منصور غانم من المغرب
رياضة: إنييستا يتوج بالسوبر الياباني
أخبار: 9 غارات لطيران العدوان على فرضة نهم
عربي ودولي: موجة برد قطبية قارسة تضرب دول الشرق الأوسط
أخبار: دراسة تكشف طريقة انتقال العدوى بكورونا
أخبار: إسقاط طائرة تجسس معادية في أجواء الحديدة
أخبار: شهيد وجريح بنيران سعودية في منبه بصعدة
عربي ودولي: إعصار "سابين" يضرب النمسا ووسط أوروبا
أخبار: البرلمان يوجه الحكومة بالنزول الميداني إلى الحديدة
أخبار: مرضى يغادرون صنعاء للعلاج في الأردن
أخبار: 17 غارة على محافظات واستمرار خروقات الحديدة
علوم وتقنية: ظاهرة فلكية مثيرة تشهدها الارض غداً
علوم وتقنية: هل يحمينا الثوم من فيروس "كورونا"؟
فنون ومنوعات: مقيم يطعن ابنة كفيله السعودي في مكة
فنون ومنوعات: شاب يغتصب طفلة في حرم السفارة الأمريكية
أخبار: غارة لطيران العدوان السعودي على صنعاء
علوم وتقنية: ولادة طفلة "معجزة" نمت خارج رحم أمها!
أخبار: مقتل وجرح 63 مرتزقاً والمؤتمرنت ينشر الأسماء
أخبار: مؤتمريو المحويت يؤكدون وقوفهم مع الشعب الفلسطيني
فنون ومنوعات: محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة
ثقافة: رحيل الكاتب المسرحيّ المصري لينين الرملي
أخبار: إلغاء رحلة المرضى من مطار صنعاء الدولي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020