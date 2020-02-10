المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي سيف الشامي بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الأستاذ سيف محمد الشامي مدير مكتب الأمين العام المساعد للقطاع الاقتصادي والخدمات، بوفاة والدته الفاضلة.



وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة للاستاذ سيف الشامي وبقية أفراد اسرته في هذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنها فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهلها وذويها الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون