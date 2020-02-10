المؤتمرنت -

قوى العدوان تواصل قصف مدينة الحديدة وريفها

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق هدنة الحديدة وكثفت قصفها الصاروخي والمدفعي على المدينة وريفها، وشن الطيران 18 غارة على نهم والجوف، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان قصفت منطقة 7يوليو السكنية في مدينة الحديدة بصواريخ الكاتيوشا والرشاشات الثقيلة والمتوسطة.



واستهدفت قوى العدوان مزرعة مواطن شرق مدينة التحيتا بقذائف المدفعية ومختلف العيارات الرشاشة، فيما استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات جديدة في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي.



وأشار المصدر إلى قصف مدفعي لقوى العدوان بأكثر من تسع قذائف باتجاه نقطة الارتباط المشتركة في كيلو 16، مبيناً أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 19 قذيفة مدفعية وبالعيارات الرشاشة على مناطق متفرقة في كيلو 16.



وأطلق الغزاة والمرتزقة 11 قذيفة وصاروخ كاتيوشا على قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة.



وأكد المصدر تضرر عدد من منازل المواطنين في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه جراء قصف قوى العدوان بأكثر من 16 قذيفة مدفعية.



وأفاد المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن عشر غارات على نقيل الفرضة بمديرية نهم، وثلاث غارات على مديرية الغيل، وأربع غارات على مديرية المتون وغارة على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.