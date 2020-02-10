المؤتمرنت -

سفينة كورونا.. نبأ "مأساوي" جديد

أعلنت قناة "ان اتش كي" التلفزيونية اليابانية الاثنين أنه تم تشخيص حوالى ستين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة رحلات راسية قبالة سواحل اليابان.



وذكرت إحدى وسائل الإعلام الأخرى أنه تم تأكيد ستين إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن "دايموند برينسس"، مما يرفع عدد الركاب المصابين إلى حوالى 130 شخصا.



ورفض مسؤولون في وزارة الصحة اليابانية التعليق على هذه المعلومات.



وتقل السفينة التي وصلت الإثنين إلى ميناء يوكوهاما في جنوب غرب اليابان حوالى 3700 شخص من ركاب وأفراد طاقم.



وقد وضعت تحت الحجر الصحي.



وأعلنت الصين، الاثنين، ارتفاعا جديدا في ضحايا فيروس كورونا، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق.



وارتفع عدد الوفيات إلى 908، بالإضافة لاثنين آخرين خارج الصين.



وقالت وزارة الصحة الصينية إنها اكتشفت إصابة 3062 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي المصابين في البر الرئيسي الصيني إلى 40171.



ورغم زيادة عدد الإصابات، لكن ذلك يحدث بوتيرة أقل، مما يعطي مؤشرا إلى فعالية أساليب الوقاية التي تتبعها بكين مثل فرض حجر صحي بشكل صارم.



المصدر: وكالات