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المؤتمر نت - كشفت دراسة أمريكية حديثة أن مركباً طبيعيًا موجودًا في الكرنب والخضراوات الصليبية، يمكنه محاربة مرض الكبد الدهني

مأكولات طبيعية تحارب "الكبد الدهني"

المؤتمرنت -
مأكولات طبيعية تحارب "الكبد الدهني"
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن مركباً طبيعيًا موجودًا في الكرنب والخضراوات الصليبية، مثل اللفت والقرنبيط، يمكنه محاربة مرض الكبد الدهني.

ونقلت مجلة "ساينس ديلي" الأمريكية عن دراسة أجراها مركز تكساس للأبحاث الزراعية أنه يمكن السيطرة على مرض الكبد الدهني بواسطة مركب الإندول، وهو مركب طبيعي موجود في بكتيريا الأمعاء وفي بعض الخضراوات.

وقال العلماء إن هذا المركب الطبيعي يمكن أن يؤدي إلى علاجات جديدة أو تدابير وقائية لمرض الكبد الدهني، مؤكدين أن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يساعد في منع أو علاج الأمراض وتحسين رفاهية الفرد.

وبعد دراسة آثار الإندول على 137 مريضًا بالكبد الدهني، اكتشف فريق البحث أن الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى يميلون إلى انخفاض مستويات الإندول في دمائهم، وتبين أنه باستخدام الإندول كعلاج انخفض بشكل ملحوظ تراكم الدهون والالتهابات في الكبد.

ويحدث مرض الكبد الدهني بسبب التغذية غير الصحية مثل الإفراط في تناول الدهون المشبعة، ويمكن أن يؤدي إلى تليف أو سرطان الكبد إذا لم تتم معالجته بشكل صحيح.

ويمكن أن يكون لبكتيريا الأمعاء تأثير إيجابي أو سلبي على تطور مرض الكبد الدهني، حيث تنتج هذه البكتيريا العديد من المركبات المختلفة ومنها الإندول.








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