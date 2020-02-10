المؤتمرنت -

إسقاط طائرة معادية ومصرع مرتزقة قبالة نجران

قُتل وجُرح العشرات من مرتزقة العدو السعودي اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان بصحراء الاجاشر، فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسس معادية قبالة نجران.



وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح أعداد من المرتزقة خلال كسر زحف لهم في منطقة العطفين، وإسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان بسلاح مناسب في منطقة الصوح قبالة نجران.



وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة دمرت مدرعة للمرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة الصوح.



وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً للمرتزقة باتجاه مواقع عسكرية في صحراء الاجاشر، ما أدى إلى مصرع وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة.