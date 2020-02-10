الإثنين, 10-فبراير-2020 الساعة: 07:43 م - آخر تحديث: 07:19 م (19: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - قُتل وجُرح العشرات من مرتزقة العدو السعودي اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان، فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسس معادية قبالة نجران

إسقاط طائرة معادية ومصرع مرتزقة قبالة نجران

المؤتمرنت -
إسقاط طائرة معادية ومصرع مرتزقة قبالة نجران
قُتل وجُرح العشرات من مرتزقة العدو السعودي اليوم بنيران الجيش اليمني واللجان بصحراء الاجاشر، فيما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسس معادية قبالة نجران.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح أعداد من المرتزقة خلال كسر زحف لهم في منطقة العطفين، وإسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان بسلاح مناسب في منطقة الصوح قبالة نجران.

وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة دمرت مدرعة للمرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة الصوح.

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً للمرتزقة باتجاه مواقع عسكرية في صحراء الاجاشر، ما أدى إلى مصرع وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع الدولار يهوي باليورو
فنون ومنوعات: حسناء تشاجرت مع صديقها.. فقتلت مدربها
رياضة: ميسي ينضم إلى 9 نجوم
مجتمع مدني: مأكولات طبيعية تحارب "الكبد الدهني"
عربي ودولي: نسبة الشفاء من كورونا بالصين ترتفع إلى 8.2%
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي سيف الشامي بوفاة والدته
عربي ودولي: ترامب يعتزم تخفيض المساعدات الخارجية
علوم وتقنية: ما خطورة نقص فيتامين С على الجسم؟
أخبار: اجتماع تنظيمي لقيادات المؤتمر بمحافظة لحج
أخبار: سافرت مع "قتيل كورونا".. ثم حدثت المفاجأة
عربي ودولي: فيروس "كورونا" يودي بحياة 811 شخصاً
أخبار: خبيرة أمريكية تستبعد اكتشاف لقاح لـ"كورونا"
أخبار: العدوان يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
عربي ودولي: تفاصيل "مذبحة" تايلاند.. قتلى عسكريون ومدنيون
رياضة: رونالدو يحقق رقما تاريخيا مع يوفنتوس
أخبار: تفريغ 29 الف طن مشتقات نفطية بالحديدة
مغتربون: الدكتوراه للباحث محمد منصور غانم من المغرب
أخبار: صرعى وجرحى مرتزقة في تعز والضالع
رياضة: إنييستا يتوج بالسوبر الياباني
أخبار: 9 غارات لطيران العدوان على فرضة نهم
عربي ودولي: موجة برد قطبية قارسة تضرب دول الشرق الأوسط
علوم وتقنية: دراسة تكشف طريقة انتقال العدوى بكورونا
أخبار: إسقاط طائرة تجسس معادية في أجواء الحديدة
أخبار: شهيد وجريح بنيران سعودية في منبه بصعدة
عربي ودولي: إعصار "سابين" يضرب النمسا ووسط أوروبا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020