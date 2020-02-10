المؤتمرنت -

طيران العدوان يقصف 4 محافظات بـ20 غارة

عاود طيران العدوان السعودي اليوم قصف محافظات صنعاء، وصعدة والجوف ومأرب بـ20 غارة إجرامية خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ10 غارات نقيل فرضة نهم شرق صنعاء، مخلفة أضراراً بالطريق العام.



وأشار المصدر إلى ان طيران العدوان شن غارة جوية على وادي هراب بمديرية خب والشعف وغارة على الغيل وغارة اخرى على المصلوب بالجوف، و4 غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب.



وذكر المصدر ان الطيران المعادي شن ثلاث غارات على منطقة الفرع في مديرية كتاف بصعدة. فيما تعرضت مناطق سكنية في مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.