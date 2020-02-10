المؤتمرنت -

ابوراس يُعزي القيادي المؤتمري سعيد الجريري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ سعيد مسعود عوض الجريري، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى، بوفاة شقيقه عوض مسعود عوض الجريري، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.. سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون".