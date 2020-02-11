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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي 18 غارة على أربع محافظات، واستمرت خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غارات متواصلة على المحافظات وخرق هدنة الحديدة

المؤتمرنت -
غارات متواصلة على المحافظات وخرق هدنة الحديدة
شن طيران العدوان السعودي 18 غارة على أربع محافظات، واستمرت خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان استهدفت بكثافة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة أماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الخمسين.

وقصفت قوى العدوان بأربعة صواريخ موجهة باتجاه فندق الاتحاد والهندسة في شارع الخمسين، وبثلاثة صواريخ كاتيوشا وبالرشاشات المتوسطة حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية، كما قصفت بأربعة صواريخ كاتيوشا سوق الحلقة.

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت مطار الحديدة الدولي بقذائف الهاون، وقصفت بصواريخ الكاتيوشا الأحياء السكنية في كيلو 16 بمديرية الدريهمي واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية في كيلو 16.

وأكد المصدر تدمير منزل واحتراق آخر نتيجة قصف مدفعي للغزاة والمرتزقة على قرية الجربة العليا في الدريهمي، وقصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منازل وممتلكات المواطنين جنوب وشرق مدينة الدريهمي.

وقصفت مدفعية الغزاة بـ28 قذيفة غرب مدينة التحيتا مخلفة خسائر في ممتلكات المواطنين، وقصفت بشكل مكثف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، واستهدفت قرية الشعب ومناطق سكنية أخرى شمال حيس بأكثر من 22 قذيفة هاون.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة ثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارة على منطقة الحمزات، كما شن ثلاث غارات على مديرية ساقين.

وشن طيران العدوان أربع غارات على جبل صلب بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وأربع غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب.

وفي محافظة الجوف أشار المصدر إلى أن الطيران شن غارة على وادي هراب بمديرية خب والشعف وغارة على مديرية الغيل وغارة على مديرية المصلوب.








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