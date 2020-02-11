المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يصدر قراراً تنظيمياً جديداً (نص القرار)

أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس قراراً تنظيمياً قضى بتعيين مقرر ومساعد مقرر للجنة العامة فيما يلي ينشر المؤتمرنت نصه





قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام رقم (١) لسنة ٢٠٢٠م



بتعيين مقرراً ومساعداً لمقرر اللجنه العامه للمؤتمر الشعبي العام



ـ رئيـس المـؤتمـر الشعبي العام :



- بعد الاطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .



- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .



(قــــــــــــــــــرر)



ماده (1): يُعين الأخوه التالية اسمائهم في الوظيفة المبينة قرين كل أسم منهما:



ا- الأخ / محمد علي الرويشان مقرراً للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.



ب -الأخ / فاهم محمد الفضلي مساعداً لمقرر اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.



ماده (2): يُـعمـل بــهذا الـــقـرار مـن تــاريخ صـــدوره وعــلى الــجـــهات ذات الــعـــلاقـــة تـــنــفيـــذه كــــلاً فــيمــا يــخـصـه.



صـــدر بمقر الأمانة العامة

بتاريخ 16 / جماد ثاني / 1441هـ

الموافق 11 / فبراير / 2020م



صادق بن امين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام