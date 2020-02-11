المؤتمرنت -

شرف يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود الإغاثية

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، الممثل المقيم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة بصنعاء جين نيكولاس بيوز.



وفي اللقاء رحب وزير الخارجية بالممثل الجديد لمكتب المفوضية.. مؤكداً حرص حكومة الإنقاذ الوطني على تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح عمل المكتب.



وأكد على ضرورة تركيز المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في اليمن على مضاعفة جهود العمل الإنساني بما يسهم في التخفيف من حجم المعاناة والكارثة التي بمر بها الشعب اليمني جراء العدوان.



فيما قدم جين، خطاب اعتماده ممثلاً لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصنعاء.. مؤكد انه سيبذل قصارى جهده لتفعيل أنشطه المكتب، معرباً عن تقديره لما لمسه من دعم منذ لحظة قدومه إلى اليمن.