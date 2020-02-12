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المؤتمر نت - قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 167 مديرية في اليمن بحاجة ماسة إلى خدمات المياه والصرف الصحي

الهجرة الدولية: 167 مديرية تفتقر للمياه والصرف الصحي باليمن

المؤتمرنت -
الهجرة الدولية: 167 مديرية تفتقر للمياه والصرف الصحي باليمن
قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 167 مديرية في اليمن بحاجة ماسة إلى خدمات المياه والصرف الصحي.

وأوضحت في تغريدة نشرها مكتب المنظمة في اليمن عبر حسابه على تويتر، "أنه تم تصنيف 167 مديرية (من أصل 333) في اليمن، على أنها بحاجة ماسة إلى المياه والصرف الصحي والخدمات المتعلقة بالنظافة الشخصية".

وأضافت أنه "خلال 2019 أوصلت المنظمة إلى حوالي 1.3 مليون شخص خدمات المياه والصرف الصحي ومتعلقات النظافة الشخصية".

ووفق تقارير أممية سابقة، فإن قلة توفر المياه النقية والصرف الصحي الأمن، أديا إلى انتشار الأوبئة والأمراض في البلاد التي دمر فيها القطاع الصحي بشكل كبير جراء الصراع.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب المستمرة منذ 6 أعوام، والتي خلفت 70 ألف ضحية بين قتيل وجريح، وجعلت 8 من بين كل 10 يمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية، وفق منظمات دولية أواخر 2019.








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