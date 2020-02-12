المؤتمرنت -

تحرير مناطق جديدة بالجوف وتقدم للجيش واللجان

تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تحرير مناطق جديدة في محافظة الجوف، عقب معارك عنيفة مع مرتزقة العدو السعودي، وسط فرار جماعي للمرتزقة.



ووزّع الإعلام الحربي للجيش واللجان مشاهد لعمليات بطولية سطرتها وحدات من الجيش واللجان الشعبية تمكنت خلالها من تحرير منطقة العقبة في محافظة الجوف من جحافل العدو السعودي ومرتزقته، ضمن عملية البنيان المرصوص التي حررت أكثر من 2500 كيلومتر مربع.



وتظهر مشاهد الفيديو التي وزعها الإعلام الحربي عمليات التقدم والاقتحام التي نفذتها وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية لمواقع المرتزقة بشجاعة وبسالة منقطعة النظير.



كما وثقت كاميرا الإعلام الحربي الفرار الجماعي للمرتزقة رغم ما يمتلكونه من عتاد عسكري كبير وتحصينات قتالية، تاركين وراءهم جثث قتلاهم وحتى أسلحتهم الفردية فضلاً عن الغنائم الكثيرة.