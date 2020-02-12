المؤتمرنت -

اليمن: تحذيرات من غبار واسع الانتشار

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم أن يستمر تأثر أجزاء من المرتفعات الجبلية والصحاري بغبار واسع الانتشار مصدره شمال وشمال شرق الجزيرة العربية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق والمديريات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأشار المركز في نشرته الجوية إلى تأثر بعض المناطق بسبب نشاط الرياح، منبهاً المواطنين في المناطق المتأثرة بالغبار إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وخصوصاً الأطفال وكبار السن.



كما توقع المركز أن تكون الأجواء، أثناء الليل وساعات الصباح، غائمة جزئياً إلى غائمة يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق والمديريات الواقعة في جنوب وجنوب غرب محافظة تعز والتي تمتد إلى السواحل الغربية وتشمل المخا وباب المندب وكذلك السواحل الجنوبية لمحافظة عدن وضواحيها.



ونبه المركز المواطنين في تلك المناطق، إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول الأمطار ، داعياً إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول.