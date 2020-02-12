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المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد الى 1113 شخصاً في جميع أنحاء الصين

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1113

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1113
ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد الى 1113 شخصاً في جميع أنحاء الصين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 11 شباط/فبراير حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين بلغ 44653 إصابة مؤكدة، ووفاة 1113 شخصا "، فيما أكد البيان شفاء 4740 شخصا.

في سياق متصل، أعلنت السلطات في إقليم هوبي الصيني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1110 أشخاص.

وأكدت ألمانيا، أمس الثلاثاء، اكتشاف حالتين جديدتين لفيروس كورونا في ولاية بافاريا الجنوبية ليصل عدد حالات الإصابة المعروفة في أكثر الدول الأوروبية تعدادا للسكان إلى 16.

وقالت وزارة الصحة في بافاريا إن الحالتين الجديدتين لهما صلة بعدوى انتشرت بين موظفين في شركة بمنطقة شتارنبرغ غربي ميونيخ.

كانت شركة ويباستو لتوريد قطع السيارات قالت، الشهر الماضي، إن موظفا صينيا تأكدت إصابته بالفيروس لدى عودته من الصين في أعقاب زيارة لمقر الشركة قرب ميونيخ. ويبدو أن الموظف نقل العدوى إلى عدد من زملائه الألمان خلال الزيارة، بحسب "رويترز".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس كورونا يمثل "تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم"، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.








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