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المؤتمر نت - حذر برنامج الغذاء العالمي من انعكاسات تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية على حياة المواطنين

تحذيرات من تأثير تراجع قيمة الريال على حياة اليمنيين

المؤتمرنت -
تحذيرات من تأثير تراجع قيمة الريال على حياة اليمنيين
حذر برنامج الغذاء العالمي من انعكاسات تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن ذلك التراجع سبب موجة غلاء طالت المواد الغذائية.

وقال البرنامج، عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء، "انخفضت قيمة الريال اليمني 15 بالمئة في الجنوب، وحوالي 7 بالمئة في الشمال، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، هذا جعل الحياة أكثر صعوبة للعديد من الأسر في اليمن، وخاصة تلك التي تعيش في الخطوط الأمامية".

وتابع: أصبح من الصعب جدا على الملايين الوصول للأسعار، مشيرًا إلى أن “أكثر من 12 مليون شخص في اليمن يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة من البرنامج لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشدد "البرنامج على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية بموازاة الجهود المبذولة لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في اليمن".








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