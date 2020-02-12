المؤتمرنت -

الصحة العالمية تقدم أدوية لـ10 آلاف شخص بالمحويت

أعلنت منظمة الصحة العالمية تقديم حزمة من العلاجات للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة في محافظة المحويت.



وقالت المنظمة في تغريدة لها، إنها قدمت حزمة كافية لتلبية احتياجات 10 ألف شخص لمدة 3 أشهر ممن يعانون من الأمراض المزمنة في حالات الطوارئ.



وتعاني محافظة المحويت، إلى جانب العديد من المحافظات اليمنية من نقص الإمدادات والأدوية الطبية، وضعف الخدمات في المستشفيات والمراكز التي خرج نحو 50% منها جراء العدوان والحصار.



وتواجه المنظمات الدولية العاملة في اليمن، انتقادات واسعة مع استمرار توسع الأزمة الإنسانية والظروف الصحية والاقتصادية للمواطنين، رغم إعلان تلك المنظمات عن إنفاق المليارات على المشاريع في اليمن.