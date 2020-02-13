الخميس, 13-فبراير-2020 الساعة: 01:38 ص - آخر تحديث: 01:35 ص (35: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتنفيذ ما وصفته "سلوكاً مثيراً للقلق"، قائلة إن قمرين صناعيين روسيين تعقبان قمراً صناعياً أميركياً مخصصا للتجسس

أميركا تتهم روسيا بمطاردة قمرها الصناعي

المؤتمرنت -
أميركا تتهم روسيا بمطاردة قمرها الصناعي
اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتنفيذ ما وصفته "سلوكاً مثيراً للقلق"، قائلة إن قمرين صناعيين روسيين تعقبان قمراً صناعياً أميركياً مخصصا للتجسس.

واستدعى هذا الاتهام ردا حذرا من موسكو، حيث أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف تلقيه رسالة من واشنطن بهذا الشأن، وقال إن موسكو "سترد بعد دراسة الرسالة".

وأوضح المسؤول الروسي أنه "فيما يخص مناورات هذه الأجسام في الفضاء، فهذه ممارسات تقوم بها العديد من الدول"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وكشف قائد القوة الفضائية الأميركية الجديدة، الجنرال جون ريموند، في مقابلة مع مجلة "تايم" بعضا من تفاصيل المطاردة في الفضاء.

وقال ريموند إن القمرين الروسيين شرعا بالقيام بمناورات باتجاه القمر الصناعي الأميركي بعد وقت قصير من إطلاقهما في مدارهما في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أنهما اقتربا من القمر الصناعي الأميركي إلى مسافة 160 كيلومترا.

وأضاف ريموند للمجلة "نحن نعتبر هذا السلوك غير عادي ومثيرا للقلق".

ولفت قائد القوة الفضائية الأميركية الجديدة إلى أن هذا السلوك "يمتلك إمكانية خلق موقف خطير في الفضاء"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وكان ريموند قد أصدر في وقت سابق بيانا لوسائل إعلام أميركية قال فيه إن الأقمار الصناعية الروسية "تتصرف على غرار مجموعة أخرى من الأقمار التي أطلقتها روسيا عام 2017، ووصفتها الحكومة الروسية حينذاك بأنها أقمار التحري".

الجدير بالذكر أن القوة الفضائية الأميركية، التي أنشئت في ديسمبر الماضي، تعد القوة الرسمية السادسة للولايات المتحدة بعد الجيش والقوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية وخفر السواحل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند الاعلان عنها "سوف تحدث أشياء كثيرة في الفضاء، لأن الفضاء هو أحدث ميدان قتال في العالم".

المصدر: وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مجلس الأمن يقر وقف إطلاق النار في ليبيا
علوم وتقنية: واتساب تكشف عدد مشتركيها
رياضة: رين يتأهل إلى نصف نهائي كأس فرنسا
رياضة: بنفيكا يجتاز فاماليكاو نحو نهائي كأس البرتغال
اقتصاد: الذهب يتراجع مع تنامي الإقبال على المخاطرة
فنون ومنوعات: العاصفة "كيارا" تخرج وحشاً غامضاً
أخبار: تحذيرات من تأثير تراجع قيمة الريال على حياة اليمنيين
عربي ودولي: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1113
أخبار: اليمن: تحذيرات من غبار واسع الانتشار
أخبار: قوى العدوان تكثف خروقاتها لاتفاق الحديدة
أخبار: تحذيرات "مرعبة" من كورونا
عربي ودولي: فضيحة تضرب البحرية الأميركية
أخبار: تحرير مناطق جديدة بالجوف وتقدم للجيش واللجان
أخبار: الهجرة الدولية: 167 مديرية تفتقر للمياه والصرف الصحي
أخبار: رئيس المؤتمر يصدر قراراً تنظيمياً جديداً (نص القرار)
علوم وتقنية: دراسة تكشف تبعات اللغات على الدماغ
رياضة: كورونا "يضرب" كأس الاتحاد الآسيوي
أخبار: شرف يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود الإغاثية
أخبار: وسط استنفار حاد.. هجوم متوقع للجراد يهدد اليمن بخسائر
عربي ودولي: تعداد سكان مصر يصل إلى 100 مليون نسمة
أخبار: إسقاط طائرة تجسس معادية في الملاحيط
علوم وتقنية: فصيلة جديدة من الديناصورات
رياضة: 5 أندية تتأهب لخطف ميسي
أخبار: غارات متواصلة على المحافظات وخرق هدنة الحديدة
علوم وتقنية: علماء يكتشفون "فيروساً غامضاً"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020