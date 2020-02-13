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المؤتمر نت - استهدف مرتزقة العدو السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مكثف المنازل والأحياء السكنية في مدينة الحديدة وريفها

الحديدة.. تصعيد جديد للمرتزقة وقصف للأحياء السكنية

المؤتمرنت -
الحديدة.. تصعيد جديد للمرتزقة وقصف للأحياء السكنية
استهدف مرتزقة العدو السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مكثف المنازل والأحياء السكنية في مدينة الحديدة وريفها.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان استهدفت الأحياء السكنية في مدينة الدريهمي بأكثر من 58 قذيفة مدفعية أحدثت أضرار كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين.

وأفاد المصدر أن قوى العدوان قصفت بالسلاح الثقيل والمتوسط منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، ما أدى إلى احتراق منزل مواطن.

وأكد المصدر تضرر عدد من منازل وممتلكات المواطنين شرق وغرب قريتي العقدة والنزالي بمديرية حيس إثر استهدافها من الغزاة والمرتزقة بأكثر من 41 قذيفة هاون.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بـ9 صواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الـ50. واستهدفت بقذائف المدفعية جولة موبايل وسيتي ماكس وما جاورهما بشارع صنعاء.

وتواصل قوى العدوان إستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في الدريهمي وحيس والجاح وشارع الـ50 بشكل وحشي وإجرامي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء.








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