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المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى احتراق وتضرر منازل وممتلكات المواطنين وشن طيران العدوان 15 غارة على 4 محافظات

العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف ممتلكات المواطنين

المؤتمرنت -
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف ممتلكات المواطنين
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى احتراق وتضرر منازل وممتلكات المواطنين وشن طيران العدوان 15 غارة على 4 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان قصفت بتسعة صواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الـ50 بمدينة الحديدة.

وأشار المصدر إلى احتراق منزل مواطن نتيجة استهداف مكثف بالرشاشات للغزاة والخونة على منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه، وكذا تضرر عدد من منازل وممتلكات المواطنين شرق وغرب قريتي العقدة والنزالي بمديرية حيس جراء استهدافها من قبل قوى العدوان بأكثر من 41 قذيفة هاون.

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بـ 12 قذيفة مدفعية باتجاه شمال وشرق مديرية حيس، وتضرر عدد من منازل وممتلكات المواطنين نتيجة قصف مدفعي بأكثر من 58 قذيفة للغزاة على مدينة الدريهمي المحاصرة

واستحدثت جرافة لقوى العدوان تحصينات قتالية شرق مدينة الدريهمي المحاصرة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان مزارع المواطنين جنوب قرية الشجن بمديرية الدريهمي.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارة على منطقة الحمزات بمديرية سحار في محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الفاخر بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، وغارة على مديرية الغيل بمحافظة الجوف، و11 غارة على مديرية مجزر بمحافظة مأرب.








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